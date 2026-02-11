×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hyeon-Gyu Oh, ülkesinde manşetleri süsledi: 'Kore boğası Beşiktaş'ı büyüledi!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Hyeon-Gyu Oh#Süper Lig
Hyeon-Gyu Oh, ülkesinde manşetleri süsledi: Kore boğası Beşiktaşı büyüledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 07:00

Siyah-beyazlı takımdaki kariyerine müthiş başlayan Hyeon-Gyu Oh ülkesinde manşetlere çıktı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh’un siyah beyazlı forma ile çıktığı ilk maçtaki performansı, takıma penaltı kazandırdıktan sonra bir de röveşata ile attığı jeneriklik gol ülkesi Güney Kore’de büyük yankı buldu.

Gözden KaçmasınSüper Ligde 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı Fenerbahçenin kazandığı penaltı, Beşiktaşın golü...Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı, Beşiktaş'ın golü...Haberi görüntüle

Güney Koreli futbolcu, ünlü Japon anime karakteri Tsubasa’yı anımsatan bir gole imza atarken ülke basınında şu yorumlar yapıldı:

HEM PENALTI HEM RÖVEŞATA

Interfootball: “Vay canına! Beşiktaş’ın en yüksek üçüncü transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh inanılmaz bir başlangıç yaptı. İlk maçında muhteşem bir röveşata golü attı.”

Sports Chosun: “Kore futbolunun en büyük yıldızı, ‘Kore Boğası’ İstanbul’da sahneye çıktı. Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş’taki ilk maçında röveşata golüyle eşitliği sağladı ve penaltı kazandırdı.”

Sports Seoul: “İlk maçında röveşata golü ve penaltı kazandıran Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş’ı büyüledi. Bu performans, ‘çılgın bir çıkışın’ habercisi olabilir.”

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Hyeon-Gyu Oh#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!