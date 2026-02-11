Hyeon-Gyu Oh, ülkesinde manşetleri süsledi: 'Kore boğası Beşiktaş'ı büyüledi!'

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh’un siyah beyazlı forma ile çıktığı ilk maçtaki performansı, takıma penaltı kazandırdıktan sonra bir de röveşata ile attığı jeneriklik gol ülkesi Güney Kore’de büyük yankı buldu.

Güney Koreli futbolcu, ünlü Japon anime karakteri Tsubasa’yı anımsatan bir gole imza atarken ülke basınında şu yorumlar yapıldı:

HEM PENALTI HEM RÖVEŞATA

Interfootball: “Vay canına! Beşiktaş’ın en yüksek üçüncü transfer bedeliyle kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh inanılmaz bir başlangıç yaptı. İlk maçında muhteşem bir röveşata golü attı.”

Sports Chosun: “Kore futbolunun en büyük yıldızı, ‘Kore Boğası’ İstanbul’da sahneye çıktı. Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş’taki ilk maçında röveşata golüyle eşitliği sağladı ve penaltı kazandırdı.”

Sports Seoul: “İlk maçında röveşata golü ve penaltı kazandıran Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş’ı büyüledi. Bu performans, ‘çılgın bir çıkışın’ habercisi olabilir.”

