Hyeon-Gyu Oh: 'Rüya gibi bir stadyum!'

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh ile Junior Olaitan karşılaşmanın ardından beraberliği değerlendirdi.

OLAITAN: "BEŞİKTAŞ'TA DAHA ENERJİK OLMALISINIZ"

"Zor bir maç oldu, ilk 20 dakikadaki başlangıçtan sonra maça geri döndük, ortak olduk. Beşiktaş'ta oynuyorsanız daha enerjik olmalısınız. Bu enerjiyi gösterdik ama şanssızlıklar oldu. 2-0'dan geri geldik ama kazanmalıydık. Daha çok çalışacağız. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçında 3 puan hedefliyoruz."

OH: "ATMOSFERE İNANAMADIM"

"Evimizdeki ilk maçımı oynadığım için çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Bu büyük kulüpte oynadığım için gururluyum. Kazanamadığımız için mutlu değilim. Daha fazlası için zorlayacağız.

Atmosfere inanamadım. Rüya gibi bir stadyum. Harika bir atmosfer vardı."

