Hwang, SoulCalibur 6’ya geri dönüyor

Koreli bir kılıç ustası olan Hwang’ın SoulCalibur 6’ya oyuna gelecek güncellemeyle beraber 2 Aralık’ta gelmesi planlanıyor. Hwangs’a sahip olmak isteyen kullanıcıların season pass bileti alması gerekiyor, yani karakter bir bakıma ücretli. Bunun yanında güncellemeyle gelecek ve ücretsiz olacak yenilikler arasında Motien Pass Ruins adında yeni bir sahne, Seong Mi-Na’nın klasik kostüm parçaları, Tekken serisinden esinlenilerek tasarlanmoş Create a Soul kısımları ve son olarak yeni Mitsurugi ve Nightmare bölümleri…

Hwang'ın oyuna geleceği özel bir fragmanla, özel Batı Avrupa turnuvası SoulCalibur 6 Online Challenge sırasında hafta sonu açıklandı. Sadece SoulCalibur ve SoulCalibur 3’te yer alan Hwang’ın oyuna geri dönmesi eski hayranları sevindiren bir haber oldu.