Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı'ya tepki: Bel altı vuruyor

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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, başkan adayı Serdal Adalı'nın açıklamalarına yanıt verdi.

HT Spor'a konuşan Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'i eleştirirken "Ben hiçbir zaman olmayan bir projeyi söylemedim. Bugün açıkladığı 86 Milyon sponsorluk falan... bir de küsurat eklemiş inandırıcı olsun diye. İlk söylediklerinde Hasan Ağabey'inin yolunda ilerliyor dedim. Haber yolladı bana kırıcı konuşuyorsun diye. Geçen sene seyrettiğimiz filmin aynısını görüyoruz. Bu rakama mevcutlardan hariç diyor. Forma sponsoru dolu, sırt dolu, amatör şubedeki boşluklar belli. Oraya astılar sponsorun ismini İş Bankası açıklama yaptı ve 'bizim Hüseyin Yücel'le anlaşmamız yoktur' dediler. İşte bunlarla kandırıyorlar gençleri." ifadelerini kullandı.

YÜCEL CANLI YAYINA BAĞLANDI

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HT Spor yayınına katılan Hüseyin Yücel, "Bizim açıkladığımız 86.5 milyon Euro sponsorluk projesinin 80 milyon Euro'su yeni sponsorluklardan oluşuyor. 6.5 milyon Euro ise yenilenen sponsorluklardan oluşuyor. Adı geçen bankayla yeni bir sponsorluk anlaşması yaptık gibi söylemede bulunmadık. Zaten kendi açıklamalarında da net şekilde anlaşılıyor. Biz yaptığımız lansmanda bu markalarla işbirliğimizin devam edeceğini söyledik. Biz zaten gündeme dahi getirmedik. O tweeti neden attı bu da soru işareti. Sayın Serdal Adalı ekibi ve ekibine çağrım. Beşiktaş'ın gelirlerini arttırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışmayın. Panik haldeler. Biraz daha sakin olun lütfen. Sayın Adalı'yı son derece gergin görüyorum. Belden aşağı vurmaya devam ediyor. Kazanan Beşiktaş olsun. Böyle yapmayın." ifadeleriyle yanıt verdi.