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Hüseyin Yücel’den Beşiktaş için 5 adım | Serdal Adalı’dan ‘hayal satmam’ mesajı

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdal Adalı
Hüseyin Yücel’den Beşiktaş için 5 adım | Serdal Adalı’dan ‘hayal satmam’ mesajı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 07:00

Beşiktaş’ın başkan adayı Hüseyin Yücel, seçim öncesi ‘Beşiktaş için 5 adım’ vizyonunu duyurdu. Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, sosyal medyadan camiaya seslendi.

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Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de düzenlediği lansmanda yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerle birlikte medyanın karşısına geçen Yücel, 5 adımı şöyle anlattı:

1- Futbol İcra Kurulu kurulacak. Sergen Yalçın’la görüşülecek.

2- Taraftarlar ile takım barıştırılacak.

3- 6 ayda bir taraftarlarla çalıştay düzenlenecek. 

4- İletişim birimi yeniden düzenlenecek.

5- 45 işadamından 2’şer milyon Euro toplanacak. 

SERDAL ADALI: HAYAL SATMADIM

Seçim çalışmaları çerçevesinde dün Dikilitaş Spor Kulübü’nü ziyaret eden Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, sosyal medyadan camiaya seslendi: “Kendi ayakları üzerinde duran; dimdik bir Beşiktaş için yola çıkıyoruz. ‘Ben olmasam Beşiktaş kayyuma giderdi’ diyenlerin aksine Beşiktaş biz olmadan da büyüktür ilkesiyle hareket ediyoruz. Beşiktaş’a sahip çıkın ve lütfen oyunuzu kullanın. Bizi seçtiğinizde, Beşiktaş’ın emin ellerde olacağını bilin. Ben, sizlere hiçbir zaman yapamayacağım bir söz vermedim. Hayal satmadım. Sizlerin de desteğiyle, camiamızı hak ettiği yarınlara taşıyacağımıza söz veriyorum.”

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdal Adalı

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