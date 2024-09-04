Hüseyin Yücel, Young Boyslu sol beki alamama nedenini açıkladı: Hadjam’ın maliyeti 12 milyon Euro'ya çıktı

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Yücel, 21 yaşındaki sol bekin transfer süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Oyuncunun maliyeti zorunlu satın alma ile 4.5-5 milyona çıkıyordu. Ancak onu alabilmek için Chamberlain’in sözleşmesini 6.5 milyon Euro’ya feshetmemiz lazım. Oyuncunun maliyeti otomatikman 11-12 milyona geliyor. Bu anlamda elimiz kolumuz bağlı kaldı” dedi.

Gedson’un performansını öven ve “Yeni transfer gibi” yorumunu yapan Yücel, şunları söyledi: “Taraftarlara teşekkür ediyoruz. Yeni oyuncularımız gelir gelmez adapte oldu takıma. Gerçekten çok güzel bir start verdik. Ligde 3’te 3 yaptık. Avrupa’da gruplara kaldık. O kadar kötü bir sezonun ardından 2 kupa da muazzam oldu. Hocamız ve taraftarımızın desteğiyle çok güzel bir kimya oluştu.”