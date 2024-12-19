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Hüseyin Yücel seçimi kazanırsa Beşiktaş'ta devre arası gidecek ilk isim Arthur Masuaku!

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#Beşiktaş#Masuaku#Hüseyin Yücel
Hüseyin Yücel seçimi kazanırsa Beşiktaşta devre arası gidecek ilk isim Arthur Masuaku
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 07:00

Beşiktaş'ta son seçimde 2. başkanı olarak görev aldığı yönetimde Hasan Arat’ın istifasının ardından seçime kadar başkanlık koltuğunda oturan Hüseyin Yücel 29 Aralık’ta seçilmesi durumunda takımda ciddi bir temizlik yapacak.

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Yücel sadece futbolcuları değil kulüpte görevli profesyonellerin de temizlik operarasyonuna dahil olacağının altını çizerken gidecekler arasında ilk sırada ise Arthur Masuaku var.

Siyah-beyazlıların başkanı önceki gün katıldığı bir programda “Arhur Masuaku’ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur” demişti.

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SÖZLEŞMESi SEZON SONUNDA BiTiYOR

Kontratı Haziran 2025’te bitecek Demokratik Kongolu futbolcu ile çalışmayacağını net olarak ifade eden Hüseyin Yücel dün ise bu sözlerinin oyuncunun ayrılık sürecinde elini zayıflattığının farkında olduğunu ifade etse de başkanlığa seçilmesi durumunda kararını değiştirmeyeceği öğrenildi.

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#Beşiktaş#Masuaku#Hüseyin Yücel

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