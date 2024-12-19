Hüseyin Yücel: Prime göre oynayıp maç seçenler var!

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29 Kasım’da başkanı Hasan Arat istifa eden, 1 gün sonra başarısız sonuçların ardından van Bronckhorst ile yollarını ayıran Kartal’da şu an başkanlık koltuğunda oturan ve 29 Aralık’ta da Serdal Adalı ile seçimde yarışacak olan Hüseyin Yücel gerek son dönemdeki gerekse son 1 yılda yaşananları anlatarak acı tabloyu açıkça ortaya koydu.

"Puan farkı açılsa da 2.'lik var 3.'lük var"

Yücel “İçeride futbolcular arasında problem olduğu aşikar. Takımın içinde maç seçme var bence. Birincilik ile puan farkı çok açılsa da ikincilik, üçüncülük var, Türkiye Kupası var, UEFA’da devam eden bir süreç var. Yarın (bugün) Ümraniye’ye gideceğim, oyuncularla toplantı yapacağım. Oyuncuları bir silkelemek gerekiyor. Fenerbahçe’ye karşı mücadele ortada, Adana’daki ortada. Primler yatarken her şey güllük gülistanlık. İddiası olmayan, eksi 1 puanlı Adana Demir’e karşı yürüye yürüye oynarsanız bir karşılığı olur” dedi.

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"İhtar çekince Masuaku'ya sinirlendim"

Yücel ayrıca bazı isimlerin kadro dışı kalmak için uğraştığının altını çizerek “Kadro dışı bırakmak, intihar oluyor. Oyuncunun hoşuna gidiyor. Kadro dışı kaldığı zaman yan gelip yatıyor. Böyle oyunculara da kimse talip olmuyor. ‘Beni göndermek istiyorsan, bütün kontratımı ver gideyim’ diyor” diye konuştu.

Hüseyin Yücel, “Arthur Masuaku, ihtar çekince sinirlendim. Ağustostan beri tıkır tıkır tüm maaşlarını, tüm primlerini aldılar” ifadelerini kullanırken Kongolu oyuncu ile bugün konuşacağını da ifade etti.

"Sorumluluktan kaçmıyorum"

Hüseyin Yücel hesap vermekten kaçmak gibi bir düşüncesinin olmadığının altını çizerken “Kaçsam, Hasan Arat’ın ardından biz de istifa ederdik. Sorumluluktan kaçmıyorum” yorumunu yaptı.

BAŞKA ADAY ÇIKMADI! ADALI İLE YÜCEL YARIŞACAK

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı’nın başkan adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada “22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz” denildi.

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