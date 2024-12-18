Hüseyin Yücel ‘maç seçen oyuncular var’ dedi! 'Futbolcuların arasında sorun olduğu aşikâr'

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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, futbolcular arasında problem olduğu belirtirken “Bu durumdaki Adana Demir’e kaybetmek ne demek? F.Bahçe’ye böyle oynamıyorsunuz ama ekstra paralara göre oynuyorsunuz. Nasıl prim olduysa, ceza da olacak. Maç seçen oyuncu var” dedi. Gündem Beşiktaş YouTube kanalına konuşan Yücel şunları söyledi:

Serdal Adalı ile birleşmemiz çok mümkün değil. Serdal ağabeyin yönetim kadroları ile benim kadrolarım farklı vizyona sahip.

Hasan Arat’a çok kızgınım. Yarı yolda bıraktı, ondan ziyade aniden bıraktı.

Seçildiğimizde ‘Feda’ değil, ‘Veda’ dönemi geliyor. Sadece oyuncular değil, profesyoneller de dahil. Çok ciddi temizlik yapılacak.

Sergen Yalçın dışında 6 aylık bir B planımız var. Serdar Topraktepe de ekipte olacak.