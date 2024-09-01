Hüseyin Yücel: İsrail ‘tarafsız saha’ için lobiye başladı, Beşiktaş ‘olmaz’ dedi

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UEFA, Avrupa kupalarındaki maçların takvimini dün açıklarken, İsrail basını, Beşiktaş’ın 28 Kasım’da Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı karşılaşamanın ‘güvenlik’ sebebiyle tarafsız bir sahada oynanabileceğini öne sürdü. Wall’da çıkan haberde bu iddiayı desteklemek için basketbolda son dönemde oynanan maçlar gösterildi. Haberde, THY Euroleague’de Maccabi Tel Aviv’in Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarını Litvanya ve Letonya’da oynadığı hatırlatıldı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise maçın İstanbul’da oynanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

O KADAR ÇEKiNiYORLARSA TURNUVADAN ÇEKiLSiNLER

Tivubu'ya konuşan Yücel, “Temas olmadı ama böyle bir şey bekliyorduk. İsrail, basın yoluyla lobi çalışmalarına başladı. Biz de elimizden geleni yapacağız. Öyle pabucu bırakmayacağız. Onların hayal ettiği gibi, basket maçlarındaki gibi tarafsız sahada oynamak söz konusu değil. O kadar çok çekiniyorlarsa buraya gelmemek yerine turnuvadan çekilsinler” açıklamasını yaptı.