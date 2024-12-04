Hüseyin Yücel: Hodri meydan, isteyen aday olsun

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Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Hüseyin Yücel başkanlığındaki yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı. Üst üste iki kez olağanüstü genel kurula gidecek olan siyah beyazlı ekip, Mayıs 2025’te yeni bir seçim yaşayacak.

MAYISI BEKLEMEYiN

Konuyla ilgili dün TÜPRAŞ Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Hüseyin Yücel, “Seçimde adayım. Hodri meydan” dedi. Yücel “Seçime kadar görevimizin başındayız. Tarihi bir karar aldık. Sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getiriyoruz ve hiçbir yere kaçmıyoruz. Camiaya nefes aldırmak için bu adımı attık. Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım. İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ben kaçmıyorum, Beşiktaş’a canım feda” dedi.

Yücel şunları söyledi: “6 aylık değil, geleceğe yönelik plan yapıyorum. Listemi açıklayacağım. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın. Mayısı beklemeyin. ‘Beşiktaş’ın 1 TL’sini bile harcatmam’ diyen ağabeylerime sesleniyorum. ‘Bu yönetimin transfer yapması etik olmaz’ diyen kardeşime sesleniyorum.”