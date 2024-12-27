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Hüseyin Yücel: 'Hasan Arat'ı idari açıdan ibra etmeyeceğim'

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Hasan Arat
Hüseyin Yücel: Hasan Aratı idari açıdan ibra etmeyeceğim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 07:00

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, yeni düzenlemede yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibra edileceğine dikkat çekerek, “Hasan Arat’ı idari açıdan ibra etmeyeceğim” dedi.

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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, yaklaşık bir yıl yönetiminde bulunduğu eski başkan Hasan Arat’ı idari açıdan ibra etmeyeceğini açıkladı. ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına konuk olan Yücel, yeni düzenlemede yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibra edileceğine dikkat çekerek, “Hasan Arat’ı idari açıdan ibra etmeyeceğim” dedi.

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121 YILLIK BEŞİKTAŞ SADECE SERGEN YALÇIN'A KALMADI

Başkan seçilmesi halinde teknik direktörlük teklifi yapacağı ilk isim olan Sergen Yalçın’a eleştirel bir mesaj gönderen Yücel, “Beşiktaş 121 yıllık bir camia, sadece Sergen Hoca’ya kalmadı. Sergen Hoca televizyonlarda sürekli şartlarını sıralıyor, ‘Şu oyuncuları göndermek lazım’ diyor. Ancak Beşiktaş için farklı planlarımız da var. Seçildiğim takdirde ilk Sergen Yalçın ile görüşüp anlaşmaya çalışacağım. Anlaşamazsak, bir yerli hocayla devam etmeyi planlıyorum” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Hasan Arat

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