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Hüseyin Yücel futbolcularla buluştu

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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdar Topraktepe
Hüseyin Yücel futbolcularla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 18:02

Serdar Topraktepe yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kulüp başkanı Hüseyin Yücel takımı ziyaret etti.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Nevzat Demir Tesisleri’nde, futbol A takımıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübü Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Corendon Alanyaspor’la oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol A takımıyla bir araya geldi.

Siyah-beyazlıların antrenmanını izleyen Yücel, çalışmanın ardından öğle yemeğinde bir araya geldiği futbolcularla sohbet etti ve Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’den takımın durumu hakkında bilgi aldı.

 

 
 
 
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#Beşiktaş#Hüseyin Yücel#Serdar Topraktepe

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