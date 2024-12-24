Hüseyin Yücel: Beşiktaş camiası ne kötülüğümü görmüş

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Hüseyin Yücel ise Radyogol’e “Para anlamında Beşiktaş’ın kısa vadeli ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmek için bütün planlarımız hazır. Sayın Adalı’ya da ‘Sizin planlarınız hazır mı?’ diye sordum, bana ‘Sen kimsin de bana bu soruyu soruyorsun!’ şeklinde absürt bir cevap verdi” diye konuştu. Yücel ayrıca “Serdal Adalı bana bir yandan ‘2. başkanım ol, gel beraber yürüyelim.’ diyor, bir yandan da ‘Paranı al, Beşiktaş’ın yakasından düş.’ diyor. Bu ne yaman çelişki! Beşiktaş camiası benim ne kötülüğümü görmüş? Camiamızın içi çok rahat olsun. Biz bu işin içinden geliyoruz ve nasıl çözüleceğini gayet iyi biliyoruz...” dedi.

DEVRE ARASI NEŞTER ATILACAK MAYISTA AMELiYAT GERÇEKLEŞECEK

Beşiktaş başkan adayı Yücel kadroya ocak ayında ilk neşteri vuracaklarını belirtirken “Mayıs ayında da tam ameliyatı gerçekleştireceğiz” yorumunda bulundu.