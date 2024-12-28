Hüseyin Yücel açıkladı: Zarar 2 milyon euro ama 10 milyon euroya Musrati gidiyor

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Beşiktaş Başkanı ve yarınki seçimde başkan adayı Hüseyin Yücel, Al Musrati’nin 10 milyon Euro’ya takımdan ayrılacağını söyledi.

Dün Sports Digitale’e konuşan Yücel “Musrati’ye teklif geldi. Pazar günü seçim var. Pazartesi ve salıya kaldı imza. İmza noktasına geldi. Bonuslarla beraber 10 milyon Euro. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık gidecek” dedi. Siyah beyazlıların başkan adayı 12 milyon Euro’ya alınanan Musrati’nin 10 milyona gitmesi için de “İyi değil, 2 milyon zarar ettik” yorumunda bulundu. Kampanyanın çok iyi gittiğini ve Serdal Adalı’nın 5 puan önünde olduğunu belirten Hüseyin Yücel şöyle devam etti:

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· İlk plan Sergen Yalçın. Van Bronckhorst’tan önce de istemiştim. Gidip görüşeceğim. Şartlarım var dedi, benim de şartlarım var. Ortak noktada buluşmaya çalışacağız. Alternatif olarak yerli ve yabancı isimler var.

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· Feyyaz Uçar ile toplantı yaptık. Profesyonel olarak çalışacak.

· Premier Lig’den bir sağ kanat ve Musrati’nin yerine bir 6 numara ile temas halindeyiz. İkisi de kiralık gelecek.

· Sol bek transferi düşünüyoruz. Masuaku’nun menajeriyle konuşacağız, görüşmemiz gerekiyor.”