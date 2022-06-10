Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Recep Kara oldu

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Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri düzenlendi. Toplamda 14 boyda farklı kategorilerde 400 güreşçi müsabakalarda ter döktü. Yağlı güreşlerde Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Özkan Yılmaz, Nadir Takı, Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Tanju Gemici, Orhan Okulu, Nedim Gürel, Gökhan Arıcı, Ekrem Yavuz, Güngör Ekin, Kaan Kaya, Erkan Ertan, Hasan Zeybek, Arif Akın ve İsmail Koç güreşti.

Müsabakaların sonucunda Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan'ı; Recep Kara ise İsmail Koç'u yenerek finale çıktı. Hasan Cengiz - Recep Kara finalistinden kazanan Recep Kara oldu.

Rakibini yenen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına güreşen Recep Kara, “Final üstü bir maç oldu. Mücadelesinden dolayı arkadaşımı tebrik ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tahir Büyükakın’a armağan olsun” dedi.

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Yağlı güreşlerin şampiyonu, kupasını engelli gence hediye etti

Tekirdağ’da 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Recep Kara, kupasını Engelli Giray’a hediye etti.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu olan Recep Kara, müsabakada dereceye giren Hasan Cengiz, Hüseyin Gümüşalan ve İsmail Koç için ödül töreni düzenlendi.

Törende kürsüye çıkan pehlivanlara madalyaları ve kupaları takdim edilirken, müsabakanın Başpehlivanı Şampiyon Recep Kara, kupasını Engelli Giray Muhammet Beşli’ye hediye etti.

Başpehlivanlarla kürsüye çıkan Giray Muhammet Beşli, Recep Kara ile birlikte kupayı kaldırdı. Mutluluğu yüzünden okunan Giray, daha sonra başpehlivanlarla alandan ayrıldı.