Hüseyin Eroğlu: "Zirvedeki rakibimizden deplasmanda alınan 1 puan çok değerli..."

İzmir temsilcisi, kendisi gibi 24 puanı bulunan lider Keçiörengücü ve bir maç eksiği olan zirve takipçisi Tuzlaspor’un ardından averajla 3’üncü sıraya gerilese de yine zirveye ortak oldu. Teknik patron Eroğlu, "Keçiörengücü yenilgisinden sonra böyle bir maçı oynamak gerçekten hiç kolay değildi" yorumu yaptı.

Adana Demirspor’un kadro kalitesi yüksek, zirveye oynayan bir takım olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Savunma önlemlerini iyi alıp, hızlı hücum geçişleriyle sonuca gitmeyi hedeflemiştik. Metehan’ın golü de bunun sonucunda geldi. Top rakipte daha fazla kalsa da onları gol bölgesinden uzak tuttuk. Adana Demirspor’un risk aldığı bölümlerde maçı lehimize çevirebilirdik. Her şeye rağmen zirvedeki rakibimizden deplasmanda alınan bir puan çok değerli. Bunun kazandıracağı motivasyon ileriyi daha net görmemizi sağlayacaktır" dedi.

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