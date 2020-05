Hüseyin Eroğlu: "Süreç kolay geçmiyor ancak lige hazır gireceğiz..."

Çalışmaların iyi gittiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu hafta havaların serinlemesi, istediğimiz hava şartlarının oluşmasını sağladı ve antrenman tempomuz da bu sayede arttı. Üç günlük çok verimli bir çalışma süreci yaşadık. Günler çabuk geçiyor. Lige hazırlanırken, sağlıklı ilgili her şeye dikkat ediyoruz. Koronavirüsle ilgili sıkıntı yaşamamak için tedbiri elden bırakmıyoruz. Fiziksel, mental ve taktiksel anlamda her geçen gün gelişimimiz devam ediyor" diye konuştu.



Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Ligi 19 Haziran’da başlayacak diye düşünürsek hazır olabileceğimizi söyleyebilirim. Süreç kolay geçmiyor. Her futbolcumla özel olarak da görüşüyorum. Onlara son 6 maça hazırlanmaları için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tesislerimiz de sahalarımız da çok güzel. İstediklerimizi rahatlıkla yapıyoruz. İki hafta idmanları sosyal mesafeyi koruyarak yaptık. Artık normal antrenman sistemine geçtik. Her şey güzel geçiyor. Hazırlık maçı yapmayı düşünmüyoruz, çünkü bu sıkıntılı bir durum. Lige konsantre olacağız" dedi.

