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Hüseyin Eroğlu: "Ligde kolay hiçbir maç yok..."

#Altınordu#Hüseyin Eroğlu#Spor Toto 1. Lig
Hüseyin Eroğlu: Ligde kolay hiçbir maç yok...

Spor Toto 1’inci Lig’de milli ara öncesi üst üste 3 galibiyet almasına rağmen halen düşme hattından kurtulamayan Altınordu’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yakaladıkları çıkış sürecini Adanaspor maçıyla da devam ettirmek istediklerini söyledi.

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Son üç maçta gol yemeden kazanılan 9  puanın çok önemli olduğunu vurgulayan Hüseyin Eroğlu, Adanaspor maçı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Menemenspor ile başlayan galibiyet serilerinin sürdüğünü ve bunu devam ettirmek istediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Son üç maçta aldığımız 9 puan çok değerli. Bizim yakaladığımız seriyi sürdürmemiz için Adanaspor ile oynayacağımız karşılaşma çok önemli. O maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Ligde son yılların en enteresan sezonunun oynandığını dile getiren Eroğlu, favori takımların puan kaybetmeyi sürdüreceğini öngörerek, "Ligin üst sırasındaki takımlar puan kaybetmeye başladı. Ben ligde favori gözüken birçok takımın puan kayıplarına devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda bizde iyi çıkış yakalamış takımlardan birisi olarak gözüküyoruz. Oyuncularımızın da performansı ve mücadele gücü çok iyi. Sahada istediğimiz oyunu oynuyoruz. Ligde kolay hiçbir maç yok. Kazanmak için maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U14 ve U13 takımı sporcuları, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında İnciraltı Kent Ormanı’na giderek toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çevredeki çöpleri topladı.

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Çevredeki vatandaşlar da sporculara alkışlayarak destek verdi.

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#Altınordu#Hüseyin Eroğlu#Spor Toto 1. Lig

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