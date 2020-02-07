Hüseyin Çimşir'in hedefi galibiyet

Hüseyin Çimşir ile sahasında ilk maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden, üç büyük rakibe karşı oynanan ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yenen bordo-mavililer, 40 yaşındaki teknik direktörüyle bu kez Gençlerbirliği ile yapacağı ilk deplasman maçını kazanmayı hedefliyor.

Ligde Çimşir yönetiminde oynadığı 2 maçtan 6 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği'ni de yenerek 3. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, Çimşir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldiği Yukatel Denizlispor'u da 2-0 yenmişti.



- Son yenilgi 136 gün önce



Trabzonspor, deplasmanda son yenilgisini 136 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik mağlubiyetin ardından dış sahada mağlup olmadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



- 5 maçlık galibiyet serisi



Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, ligin 18. haftasında Kasımpaşa'yı evinde 6-0 yenen bordo-mavililerin 19. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı deprem nedeniyle ertelenmişti.

Karadeniz ekibi, ligin 20. haftasında da Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 yenerek galibiyet serisini 4'e yükseltmişti.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!