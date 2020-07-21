Hüseyin Çimşir'den Trabzonspor'a veda mesajı

Hüseyin Çimşir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Alt yapısından itibaren formasını giydiğim, kaptanlık gibi çok büyük onuruna ulaştığım Trabzonspor’umuza, bir buçuk sezon yardımcı antrenörlük ve altı ay da teknik direktör olarak hizmet etme gururunu yaşadım. Beni bu göreve layık gören Sayın Başkan ve çok değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, yardımcı antrenörlük dönemimde beraber çalıştığım başta Ünal Karaman dahil olmak üzere görev yaptığım tüm ekip arkadaşlarıma, beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm oyuncu arkadaşlarıma ve kulüp personelimize çok teşekkür ederim. Futbolculuk döneminde olduğu gibi, antrenörlük görevinde de hiçbir zaman hiçbir şart ileri sürmeden, Bordo - Mavi renklerine aşık olduğum kulübüme en iyi hizmeti vermek için arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Ancak gelinen süreçte, beklenmedik koşulların da etkisiyle camiamızın kilitlendiği şampiyonluk hedefine ulaşamadık.”

“TÜRKİYE KUPASI VE ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİNE İNANIYORUM”

‘Profesyonel kariyerime devam etmekle birlikte, her zaman Trabzonspor camiasının bir ferdi hatta neferi olmaya devam edeceğim’ diyen Çimşir, “Üstlendiğimiz bu kutsal görevde elimizden geleni yapmaya çalıştık, takdir taraftarımızın ve büyük camiamızındır. Trabzonsporumuzun Türkiye Kupasını kazanacağına ve Şampiyonlar Ligi’ne giderek ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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