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GeriFutbol Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması
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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 18:47,Son Güncelleme:/

Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması

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Hüseyin Çimşir'den Abdülkadir Ömür açıklaması
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında bilgi veren Cimşir, "Kazanmak istiyorduk, maçın belirli bir bölümünde kazanmak için iyi oynadık. Şut ve kenardan gelen toplara müdahale etme konusunda ilk yarı biraz sıkıntı yaşadık. Önde yaptığımız baskılarla Başakşehir'e sıkıntı yarattık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemek de önemli. Abdülkadir Ömür'ün dizinde ağrı oldu. Daha fazla oynatıp riske etmedik. Süreci takip etmek lazım, bir iki gün sonra kontrollerin ardından gerekli açıklamayı yaparız." diye konuştu.

 

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