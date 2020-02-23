Hüseyin Çimşir yanlıştan dönünce

İşte Orhan Uluca'nın yazısı;

Skorun mücadeleyi anlatma konusunda yetersiz kaldığı maçlardan birisi oynandı dün gece... Beşiktaş’ın çok fazla pozisyon bulup değerlendiremediği noktada Karadeniz ekibinin kalecisi ve santrforunun performansı bir puanı getirdi. Maçın hemen başında Sörloth ile golü bulan Trabzonspor doksan dakikanın büyük bir bölümünü baskı altında oynadı ve geriye düşmesine rağmen Uğurcan Çakır’ın muhteşem performansıyla maça tutunmayı başardı.

STURRIDGE VERİMSİZDİ

Hüseyin Çimşir’in ilk büyük yanlışı Nwakaeme’nin yokluğunda defansif santrfor olarak iyi işler çıkaran Ekuban yerine bu sezon sadece 6 kez ilk 11 çıkmış ve hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamamış hazır olmayan naif Sturridge’i tercih etmesi oldu. Sol kenarda Guilherme’nin merkeze yakınlaştığı ve sağ kenarda Sturridge’nin yokları oynadığı noktada Beşiktaş bekleri maça ağırlığını koydu. Novak ve Perreira ikinci yarının ortalarına kadar ikiye bir pozisyonda rakibi karşılayarak maç boyunca zorluk yaşadı ve ev sahibi takım 90 dakika içerisinde tam 47 orta yaparak neredeyse bu konuda rekor kırıyordu.

EN ETKİLİ HAMLE EKUBAN

Kamil Ahmet Çörekçi hamlesi ile verimsiz Sturridge’i oyundan alıp duruma erken bir şekilde müdahale eden Cimşir’in en etkili hamlesi ise Ekuban oldu. Ganalı oyuncunun girişi maçın seyrini değiştirdi ve son dakikalarda kaleci ve rakip savunmayı etkisiz bırakan muhteşem sistiyle Sörloth’a golü attırarak deplasmanda takımına çok önemli olan bir puanı kazandıran isim oldu.

DURAN TOP ZAAFI

Çok fazla kenar ortasına maruz kalan Trabzonspor, rakibin 14 kez korner kullanmasına da sebebiyet verdi. Özellikle ilk devrede Beşiktaş’ın etkili pozisyonları da köşe vuruşlarından doğdu. Yenilen ikinci gol de yine kornerden gerçekleşti. Eğer kalede Uğurcan Çakır yerine başka bir kaleci olsaydı hem skor çok daha fazla olurdu hem de duran top zafiyeti çok daha görünür hale gelirdi.





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