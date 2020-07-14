Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında ilk kez kaybetti!

Bordo-mavili takım, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 2 Ocak'ta göreve getirilen 41 yaşındaki teknik adam ile ligde 193 gün sonra ilk yenilgisini aldı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyetle ayrılarak 30 puan topladı.

- Ligde 16 maç sonra kaybetti

Trabzonspor'un ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi de Yukatel Denizlispor maçıyla sona erdi.

Ligin 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olduktan sonra 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik alan Karadeniz ekibi, yine Ege temsilcisi karşısında kaybederek seriyi sürdüremedi.



- Deplasmanda 294 gün sonra puan yok

Trabzonspor'un dış sahadaki tarihi yenilmezlik serisi de son buldu.

Bu sezon ilk yenilgisini 23 Eylül 2019 tarihinde ligin 5. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, 294 gün sonra mağlup oldu.

Galatasaray galibiyetiyle üst üste 12. deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayarak 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3. başarısını gösteren bordo-mavililer, bu başarısını Yukatel Denizlispor maçında gösteremeyerek 13. maçından puan çıkaramadı.

Dış sahada topladığı 30 puanla en başarılı takım olan Karadeniz ekibi, haftayı puansız kapadı.



- Pandemi sonrası büyük kayıplar

Trabzonspor, Kovid-19 salgınından sonra önemli puan kayıpları yaşadı.

Karadeniz ekibi, bu dönemde lige verilen aranın ardından oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında yara aldı.

Bordo-mavililer, 6 maçta 9 puan toplayarak 9 puan yitirdi.

Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe deplasmanlarından 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.



- Öne geçtiği maçlarda 27 puan kaybetti

Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçlarda 27 puan bıraktı.

Bordo-mavililer, ligde maç içerisinde üstünlük sağladığı karşılaşmaların 12'sinden 3 puanla ayrılamayarak 9 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Ligde 62 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 27 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı.

Trabzonspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep ve MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a (2 maçta) 2-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!