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Hüseyin Çimşir: 'Trabzonspor, buradan da kalkmasını bilir!'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Hüseyin Çimşir#Konyaspor
Hüseyin Çimşir: Trabzonspor, buradan da kalkmasını bilir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 22:43

Trabzonspor Teknik Sorumlu Hüseyin Çimşir, Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik sorumlu Hüseyin Cimşir maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Çimşir'in sözleri;

"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyunun hemen başında yediğimiz gole reaksiyon veremedik. İstediklerimizi ortaya koyamadık."

"AKSİYONLARIMIZ İYİ DEĞİLDİ"

"Çok basit top kayıpları sonrasında geçişler yedik. Sonrasında topa sahip olduk ama üçüncü bölgedeki aksiyonlarımız iyi değildi."

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"BURADAN KALKMASINI BİLİRİZ"

Beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama biz Trabzonspor olarak buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak gelişmeye devam edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz."

GALATASARAY MAÇI

"Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız." 

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#Trabzonspor#Hüseyin Çimşir#Konyaspor

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