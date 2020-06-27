Hüseyin Çimşir: Kötü oynadık ve yine avantaj kaybettik

Şampiyonluk yarışında son 2 haftada 2 puan toplayan Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, 1-1 sona eren Ankaragücü maçı sonrası şunları söyledi:

"Oyunla ilgili çok konuşmak istemiyorum: Kötü oynadık. Sonucunda da berabere kaldık. Avantaj kaybettik yine. 5 haftamız var. Yaşayıp göreceğiz.

Son 2 haftada baktığınızda 4 puan kaybettik. Bırakmadan yolumuza devam edeceğiz. Sezon sonu ne olduğunu bakıp göreceğiz."

ÜZÜLMEZ: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"



Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını kaydeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise şöyle konuştu:



"Kazanmaya ihtiyacı olan bir Trabzonspor, bizim için de puan ve puanlara ihtiyacı olan bir geceydi. Trabzonspor deplasmanında ilk göreve geldiğimiz müsabakanın bizim için zorlu geçeceğini biliyorduk. Oyuna da yenik başladık, duran toptan basit gol yedik. Bu golleri yemememiz gerekiyor. Özellikle bu ligde bu kadar basit gol yerseniz, sorun yaşarsınız. Daha sonraki dakikalarda oyunu dengeleyen bir Ankaragücü vardı. İlk yarıda Oscarın girdiği bir pozisyon ve rakibe de az pozisyon veren bir görüntü ile ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bize yakışan hem oyun, hem mücadele, hem saha içerisinde yardımlaşarak oynayan, pozisyonlar bulan, ikinci gole yaklaşan bir Ankaragücü takımı vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Zor bir akşamdı bizim için. Başlangıç kolay olmuyor, zor bir durumdayız. Takım ve camia olarak şuan bulunduğumuz istenilen durumda değiliz. Bunu lehimize çevirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Ankaragücünün yapısında karakterinde bunlar var. Savaşarak maçlara çıkmamız lazım. Bir karakterle duruş göstermemiz lazım. Geldiğimiz günden beri oyuncularımızı fiziksel anlamdan ziyade mental olarak hazırlamaya çalıştık. Kendilerine yakışır mücadele ortaya koydular. İstekle, coşkuyla oynadılar. Şampiyonluğa oynayan Trabzonspordan puan ya da puanlar almak kolay değil. Bunu başardık. Bu bize sonraki haftalar için moral ve motivasyon olacaktır. İnşallah puanla başladığımız bu haftaları taçlandırarak bitiririz. Kolay değil onu da biliyoruz. Can derdindeyiz ve sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde Ankaragücü takımını sağlıklı şekilde limana yanaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Trabzonspor büyük bir camia, onlara da bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyoruz."

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