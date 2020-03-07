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Haber Giriş: 07.03.2020 - 20:24,Son Güncelleme:/

Hüseyin Çimşir: "Konuştuğumda farklı anlaşılıyor"

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Hüseyin Çimşir: "Konuştuğumda farklı anlaşılıyor"
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1-1 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, skora rağmen topu tutamadıklarını belirterek, “Maçla ilgili özellikle Gaziantep ile ilgili 5’li savunma oynuyor ve savunma derinliğinde problemler yaşıyorlardı. Hızlı ataklarla gol arıyor. Öne geçmemize rağmen topu tutamadık, topa sahip olamadık. Skor avantajına rağmen topa sahip olamıyoruz. Kaybettiğimiz 2 puan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Son dakika golün iptali ile ilgili çok konuşmayacağız, konuştuğumuzda farklı anlaşılıyor"

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