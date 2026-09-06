Hüseyin Çimşir: 'İnsanlara hayal satmıyorum!'

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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetimindeki karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.

Galibiyetin ardından Çimşir, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Çimşir'in açıklamaları;

Maçla ilgili tabii çok kısa bir süre... Bizim burada çok fazla oyunculara bir şey yapmamız, yani çok fazla dokunmamız için değil sadece enerjilerini yukarı çıkartmak için gayretimiz vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir kadroyu kuran Ertuğrul Başkana teşekkür ediyorum. Hem Trabzonspor için hem Türk futbolu için ciddi anlamda emek verdi. Güzel bir kadro kurduğunu düşünüyorum.

"HER ŞEYİ OYUNCULAR YAPTI"

Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Coşkuluydular. Takımla beraber enerjiyi yukarı çıkarttılar. Dediğim gibi, her şeyi oyuncular yaptı. Biz sadece onlara yardım etmeye çalıştık.

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"HAYAL SATMIYORUM"

Adım adım gidiyoruz. İnşallah bu oyunu daha da geliştireceğiz. Dönem dönem, zaman zaman bazı geçişler oldu, problemler yaşadıklarımız oldu ama bunlar tabii çalışılarak ortadan kaldırılacak şeyler. İnsanlara hayal satmıyorum ama bu oyuncu grubu bence bu şehre tekrar hayal kurduracak. Bunu da oyuncuların böyle enerjisine, kalitesine güvenerek bunu söylüyorum. İnşallah camia olarak, ayrışmadan, beraber bir şekilde bu süreci çok iyi bir şekilde geçiririz.