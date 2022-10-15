Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Hurşit Baytok hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Hurşit Baytok#Basketbol#Beşiktaş
Hurşit Baytok hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 14:55

Türk basketbolunun önemli isimlerinden eski milli oyuncu Hurşit Baytok, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Türk basketbolunun önemli isimlerinden eski milli oyuncu Hurşit Baytok, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli takımımızın eski sporcularından Hurşit Baytok'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hurşit Baytok'un cenazesinin 17 Ekim Pazartesi günü Levent Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Efsane basketbolcumuz ve başantrenörümüz Hurşit Baytok’un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Basketbol altyapımızdan yetişmiş olan Baytok, 1970-85 yılları arasında Erkek Basketbol Takımımızın formasını terletmiş, beş sezon boyunca takımımızın kaptanlığını üstlenmiş ve 1974-75 sezonunda kazandığımız şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. Hurşit Baytok, Erkek Basketbol Takımımızın formasını en çok giyen oyuncu olarak da tarihimize adını yazdırmıştı. Baytok, sporculuk kariyerinin ardından dört sezon Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevinde bulunmuştu.

Haberin Devamı

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hurşit Baytok’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hurşit Baytok#Basketbol#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık
Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya

BAKMADAN GEÇME!

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık
Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya