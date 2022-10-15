Hurşit Baytok hayatını kaybetti

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Türk basketbolunun önemli isimlerinden eski milli oyuncu Hurşit Baytok, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli takımımızın eski sporcularından Hurşit Baytok'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Hurşit Baytok'un cenazesinin 17 Ekim Pazartesi günü Levent Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Efsane basketbolcumuz ve başantrenörümüz Hurşit Baytok’un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Basketbol altyapımızdan yetişmiş olan Baytok, 1970-85 yılları arasında Erkek Basketbol Takımımızın formasını terletmiş, beş sezon boyunca takımımızın kaptanlığını üstlenmiş ve 1974-75 sezonunda kazandığımız şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. Hurşit Baytok, Erkek Basketbol Takımımızın formasını en çok giyen oyuncu olarak da tarihimize adını yazdırmıştı. Baytok, sporculuk kariyerinin ardından dört sezon Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğü görevinde bulunmuştu.

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Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hurşit Baytok’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK