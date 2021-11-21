Hürriyet’ten Galatasaray - Fenerbahçe maçına dev kadro...

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Çağdaş spor yazarları Uğur Meleke, Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Banu Yelkovan, analizleriyle fark yaratacak.

Derbi mücadelesini yönetecek hakem Halil Umut Meler ve yardımcılarının kararlarını, hakem yorumcumuz Murat Fevzi Tanırlı değerlendirecek.

Maçı stadyumdan takip edecek Ali Naci Küçük, yaşanacak tüm olayları, perde arkası gelişmeleri ve diğer notları Hürriyet okurlarına aktaracak.

Usta fotomuhabirleri Süleyman Arat, Adem Kabayel ve Emre Oktay’ın stat içinden ve dışından, başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz fotoğrafları bu sayfalarda.

Ve... Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının heyecanını, coşkusunu futbolcu olarak defalarca yaşayan Ümit Karan ile Önder Turacı, derbiyi sadece Hürriyet okurları için analiz edecek.