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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Hürriyet'te Fenerbahçe - Galatasaray derbisi şöleni!

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Hürriyet'te Fenerbahçe - Galatasaray derbisi şöleni!

Dev isimler derbinin nabzını tutuyor...

YARIN: ERTUĞRUL ÖZKÖK - UĞUR MELEKE

Fenerbahçe taraftarı olan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, nasıl bir derbi beklediğini ve favorisini anlatacak. Spor basınının çağdaş yazarı Uğur Meleke de devlerin maçına teknik açıdan yaklaşıp, artılarını ve eksilerini ortaya koyacak.

CUMA: CENGiZ SEMERCiOĞLU - SELÇUK YÖNTEM

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe derbilerindeki anılarını ve pazar günkü maçtan beklentilerini kaleme alacak. Fenerbahçe taraftarı tiyatrocu Selçuk Yöntem de bir sanatçı gözüyle ele alacak.

CUMARTESİ:MUSTAFA DENiZLi - MEHMET ARSLAN

Teknik adam olarak derbi atmosferini defalarca yaşayan Mustafa Denizli, Fenerbahçe ve Galatatasaray’ın son durumlarını analiz edecek. Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan da maçta dikkat edilmesi gereken hususları yazacak.

Hürriyette Fenerbahçe - Galatasaray derbisi şöleni

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