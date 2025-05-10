Hürriyet yazarları Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanındaki galibiyetini değerlendirdi: Mourinho, Çelişkili biri! | Fenerbahçe'yi 4 oyuncu ayakta tuttu

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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Başakşehir'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Mert Müldür, Milan Skriniar, Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın'dan geldi.

Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, 1 maç aranın ardından galibiyet yaşadı.

Fenerbahçe, aldığı bu galibiyetle ligde puanını 78'e yükseltti ve bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak 83 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanındaki performansını bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: THE MAN OF CONTRADICTIONS! (ÇELİŞKİLİ BİRİ)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a yenildikleri 90 dakikanın ardından takımının iyi bir maç çıkardığını, sadece şanssız olduklarını, on kez oynasalar dokuzunu kazanacaklarını söylemişti. O zaman akla şöyle bir soru geliyor ister istemez: Madem Beşiktaş maçındaki oyun ve oyuncular iyiydi, dün neden tam 7 kişi değiştirdi geçen haftaki 11’inden? Bu durumda ya Mourinho geçen pazar doğruyu söylemiyordu, ya da dün!

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Tabii ki bu çelişki, Mourinho’nun bu sezonki ilki değil. Defalarca yaptı bunu Portekizli teknik adam. Kupadaki Galatasaray maçından sonra yenilme nedenlerinin saha dışı olduğunu iddia edip takip eden Trabzon müsabakasına hem sistem, hem de 7 personel değişikliğiyle çıktı. Kostic’i 21 kişilik kadroya almadı. Belki de takımının en formda ismi Oğuz’u kesti. O kararlar yüzünden zaten kısa bir süre sonra Kayseri maçıyla şampiyonluk yarışından koptu.

Dörtlüye dönme hatası, ileride ritim tutmayan Talisca-Nesyri ikilisi ısrarı nedeniyle Mourinho puan kaybetmişti Kayseri’ye. Peşinden gelen Gaziantep maçına da 8 değişiklikle çıktı bu kez. Sadece son bir ayda, altı lig maçında tam 29 futbolcu değiştirmiş ilk 11’de. Mesai arkadaşlarım Kerim Beşer ve Cem Ak’tan rica ettim, 10 büyük ligi incelediler. 10 büyük ligde (Avrupa kupaları oynamayanlar baz alındığında) Fenerbahçe, Valladolid’de beraber ilk 11’ini en fazla değiştiren takım. Mourinho hem sahada her şeyin düzgün gittiğini, puan kayıplarının nedeninin birtakım harici düşmanlar olduğunu iddia ediyor. Hem de ilk 11 kararsızlığında Avrupa rekorları kırıyor! 2000-2015 arası Mourinho özel biriydi ama Mourinho’2025 çok çelişkili biri.

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LIVAKOVIC, SKRINIAR VE MERT

Mourinho, çelişkili kararları, oturtamadığı oyun ve ilk 11 istikrarı ile gölgesiyle savaşadursun, dün Fenerbahçe’de bazı üstün bireysel performanslar galibiyeti getirdi. Genel olarak düşük tempolu geçen maçta orijinal pozisyonunda Mert Müldür, kalede Livakovic, savunma liderliğinde Skriniar, solda Kostic iyi oyunlarıyla galibiyeti getiren isimler oldular.

GÜNTEKİN ONAY: "FENERBAHÇE'Yİ 4 OYUNCU AYAKTA TUTTU"

Mert, Skriniar, Livakovic ve Flip Kostic! Fenerbahçe'yi Başakşehir karşısında bu dört oyuncu ayakta tuttu.

Fenerbahçe, hiç de iyi başlamadığı bir maçta ilk yarının sonlarına doğru oyunda üstünlüğü aldığı bir bölümde golü buldu ve soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle gitti. Özellikle ilk yarım saatlik bölümde son derece temposuz bir futbol oynayan sarı-lacivertliler, kaleci Livakovic’in kurtardığı penaltıyla ayakta kaldı.

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Fenerbahçe’de dün Diego Carlos o kadar felaket bir oyun ortaya koydu ki, çok ağır olduğu için rakiplerini sürekli arkaya kaçıran Brezilyalı stoper rakiplerine sürekli kartlık fauller yaptı ve Mourinho kendisine 45 dakika tahammül edebildi.

BAZEN MOURINHO’YU ANLAMAK GÜÇ

Dün Fenerbahçe’de Dzeko, Tadic, Talisca oyuna hiç katkı veremezken, Mert, Skriniar ve Amrabat takımı ayakta tutan isimler oldu. Bazen Mourinho’yu anlamak çok güç. Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Filip Kostic bu takımda banko oynamalı ancak Portekizli teknik adam bir türlü kadro istikrarını yakalayamadı ve 33 maç geride kalırken hala ideal 11’ini bulabilmiş değil.

Fenerbahçe klas ve tecrübeli oyuncularıyla dün farklı galibiyete ulaştı. Sarı lacivertli ekip tempolu ve dinamik bir takım olmasa da zeki ve deneyimli oyunculara sahip. Sonucu da bu şekilde alıyor.

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BAŞAKŞEHİR’İN STRATEJİSİ YANLIŞTI

Başakşehir'e gelince; Fenerbahçe’ye karşı çok yanlış bir strateji ile oynadılar. Hantal ve temposuz rakibe karşı pas yaparak kazanamayacağını Çağdaş Atan bilmeliydi. Çünkü Fenerbahçe her ne kadar ön alan baskısı yapamasa da iyi bir pozisyon takımı. Yavaş oynayan Başakşehir karşısında savunmada çok da zorlanmadılar. Dün Başakşehir penaltıyı gole çevirse veya Fenerbahçe ilk yarıda eksik kalmış olsa skor farklı olur muydu bunu kestirmek güç ama şunun altını çizmek lazım: Skriniar, Mert, Livakoviç, Oğuz ve Kostic Fenerbahçe penceresinden bakınca iyi ki varlar.