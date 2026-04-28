Hürriyet özel | O gece Fenerbahçe'de neler oldu?

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası’ndan sonra Galatasaray’a 3-0 yenilip Süper Lig’e de havlu atmasından sonra kulüp tam anlamıyla kaosun içine sürüklendi. G.Saray maçının bitişi ile birlikte sarı lacivertli yöneticiler bir araya geldi. Alınacak kararlar tartışıldı ama ortak bir çıkış noktası bulunamadı. İşte o gece yaşananlar ve konuşulanlar...

TEDESCO’YU GÖNDERELiM

Farklı yenilgi, üstelik ezeli rakip Galatasaray’a karşı alınan yenilgi sonrası yöneticilerin bir kısmı, “Tedesco’yu hemen gönderelim. Bir aksiyon almak için bunu yapalım” görüşündeydi. Bir kısmı ise, “Daha radikal önlem almak lazım” diyerek bunun yeterli olmayacağını savundu. Sonuçta Tedesco’nun gönderilmesi ağırlıklı olarak kabul edildi ama zamanlaması ertesi güne bırakıldı.

KONGREYE GiDELiM

Domenico Tedesco’nun gönderilmesinin yeterli olmayacağını, kulüpteki yangının bu şekilde sönmeyeceğini savunan yöneticilerin bir kısmı, kongreye gitme kararı alınması istedi. Bu fikre de karşı çıkanlar oldu. “2027’de bir kongre daha var. Biz devam edelim, yeni sezona hazırlanalım” diyerek ‘devam’ kararında ısrar ettiler. Başkan Sadettin Saran ise tüm bu konuşmalardan sonra daha sağlıklı ve ayrıntılı karar verebilmek için ertesi günü beklemeyi tercih etti. Saran, başkanlığı bırakmakla kalmak arasında çok ince bir çizgi üzerinde.

EDERSON, ‘VERiN 10 MiLYON BENi SERBEST BIRAKIN’ DiYECEK

Fenerbahçe'de eleştiri okları yönetimin yanı sıra Brezilyalı kaleci Ederson’u da gösteriyor. Rizespor maçında yediği hatalı gollerin ardından, Galatasaray derbisinde hakemle inatlaşarak kırmızı kart görmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Ederson aldığı yıllık 11 milyon Euro ile Manchester City’nin kalecisi Donnaruma’dan sonra dünyanın en çok kazanan ikinci file bekçisi. Ama performansı 3. kaleci Tarık Çetin’den bile daha kötü. Ederson, 1 yıllık alacağını cebine koydu. 2 yıl daha sözleşmesi var. Yani 22 milyon Euro. Benim aldığım bilgiler, “Verin 10 milyon Euro, beni serbest bırakın” diyeceği yönünde.