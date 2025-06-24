Hürriyet Özel | İşte Shakthar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan!

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Avrupa'nın 5 büyük liginde, özellikle Premier Lig’de oynayabilmek için bir futbolcunun pek çok özelliğinin 10 üzerinden 8, birkaç özelliğinin de 10 üzerinden 10 olması gerekiyor artık. Eğer yıldız bir oyuncu iseniz pek çok özelliğiniz 10, bir-iki özelliğiniz 8 olmalı. Türkiye’de durum farklı. Ortalama 6 notla bu ligde oynamak mümkün.

Oyuncu kalitesinin Avrupa’nın 5 büyük ligine geride çok geride kaldığı için ülkemizden nasıl oldu da bir teknik direktör, üstelik Eyüpspor gibi, seyircisi olmayan, stadı olmayan bir kulüpten Avrupa’nın saygın bir kulübüne hoca oldu?

Bu soruyu hem kendime, hem de hocanın teknik ekibine sordum. Aldığım yanıt beni hiç şaşırtmadı.

· Zeka.

· Disiplin.

· Çalışma arzu ve isteği.

· Futbol bilgisi.

iLK MAÇINDA DA ONUN YANINDAYDIM

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İstanbul Havalimanı’nın dış hatlar terminalinde buluştuk Arda Turan ile...

İlk teknik direktörlük deneyiminde yanında olmuştum. Takımı ve onu izlediğimde, “Biraz Terim, biraz Guardiola” yorumu yapmış ve çok tepki almıştım.

- “Daha ilk maçı... Bu yorumu Arda Turan’ı sevdiğin için yapıyorsun...”

Arda Turan’ı sevdiğim doğruydu. Ama onda o büyük ışığı gördüğüm de doğruydu. Süper Lig’deki ilk deneyimi sonrası Avrupa’dan teklif alan ve transfer olan kaç hoca var? Bırakın ilk deneyimi, şampiyon olup, Avrupa’ya giden kaç hocamız var?

Tıpkı ilk maçında olduğu gibi, Shakhtar Donetsk ile ‘ilk merhabası’nda da yanında olmak istedim.

‘EN ZORU DA ÇOCUKLAR’

Havalimanında sevdiklerinin arasında geldi. Hepsiyle tek tek vedalaştı, toplu fotoğraf çektirdi.

Eşi ve iki küçük evladıyla evde vedalaşmıştı.

- “En zoru da çocuklar...” Gözleri doldu...

- “İnşallah onlar da yanıma gelir. Okul da var orada.”

- “Daha önce kulübe gittin mi, nasıl temas kurdun Shakhtar ile?”

- “Onlar geldiler, konuştuk, anlaştık ve İstanbul’da imzaladık sözleşmeyi.”

‘DARiJO, BU ADAM BiR HARiKA!’

Turan’a ilk teklif ocak ayında iletiliyor. Ama bu teklifin farklı bir yanı var. Menajer aracılığı ile değil, tamamen Shakhtar’ın scout ekibinin önerisi ile...

- “Okan abiye, (Okan Can Yantır) lütfen sen ilgilen dedim. Sahaya, takımıma olan konsantrasyonumu kaybetmek istemedim.”

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Shakhtar Sportif Direktörü Darijo Srna ile kulübün CEO’su Sergey Palkin İstanbul’a geliyor.

Srna anlatıyor:

- “Palkin’e ‘Arda’yı çok seveceksin’ dedim. Yanıtı, ‘Bakalım, görelim’ oldu. Birlikte bir akşam yemeği yedik. Çıkışta arabada bana söylediği sözü hiç unutmam.

- “Darijo, bu adam bir harika.”

İşin çok daha ilginç yanı, Shakhtar bu görüşmelerdeki profesyonellikten o kadar mutlu oluyor ki, Arda Turan ve ekibi ile birlikte Okan Can Yantır’ı kulübe danışman olarak transfer ediyor.

FUTBOLCULARIN iLK iZLENiMi: KORKTULAR!

Slovenya’nın Ljubljana şehrinde. Arda Turan‘la birlikte uçağımız havalimanına indiğinde Shakhtar yetkilileri karşıladı. Arda ile birlikte aynı arabayla kamp yapılan otele doğru yola çıktık

- “Heyecan nasıl?”

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- “Çokkkkk... Ama hava çok sıcak. Sabah antrenmanı oyuncuları zorlar. Saat 11.00’deki idmanı 10.00’a almamız lazım. Akşam antrenmanını da 18.00’e...”

Otelde ilk buluşma oyuncularla. Sportif direktör Darijo Srna, Turan ve ekibini oyuncularla tanıttı

Ukrayna’da iki takım ön planda. Shakthar ve Dinamo Kiev. Alkışlarla biten konuşmasında son sözü şöyle:

- Siz neden tatilde değil de kamptasınız biliyor musunuz? Çünkü biz şampiyon olamadık, Dinamo Kiev şampiyon oldu. Bir daha Dinamo şampiyonluğu görmek istemiyorum.

Toplantı sonrası Srna’ya, Turan’ın oyuncular üzerinde bıraktığı ilk izlenimi sordum. Kahkahalarla yanıt verdi.

- “Korktular... Muhtemelen çoğu Arda Turan’ın belgeselini izlemiş. Skandal, skandal, skandal.” Sonra devam etti.

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- Çok büyük oyuncuydu. Hepsi onu tanıyor. Çok sevecekleri bir liderimiz var artık.

ÇÜNKÜ O BiR DELi, POZiTiF BiR DELi AMA

Ertesi sabah ilk toplantı ve antrenman tesisi ziyareti. Arda Turan ve ekibi tesisi incelerken, ben de boş durmadım.

Kulübün sportif direktörü Darijo Srna ile sohbete koyuldum...

yuldum... - “Neden Arda Turan?”

- “Neden olmasın ki.”

- “Olsun tabii de, Avrupa’da, Türkiye’de pek çok hoca var. Niye Arda Turan?”

- “Çünkü o bir deli. Pozitif bir deli ama. Kaybetmeye tahammülü olmayan, kazanmaya oynayan teknik adam.”

- “Bütün teknik adamlar kazanmaya oynar..."

- “Arda bir lider aynı zamanda. Onun başka bir havası var. Bizim şimdi hem teknik direktörümüz, hem de bir liderimiz var. Sadece futbolcu izlemiyor scout ekibimiz. Teknik adam da izliyoruz. İstatistiklerine, oyununa bakarak ‘Arda’ dedik. A, B, C planlarımız vardı elbette. Ama A seçeneğine yani Arda Turan’a inandık.”

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- Arda Turan ismi ne zaman gündeme geldi.

- Geçen yıl. Futbolcunun yanı sıra teknik adam da üreten bir kulübüz. Bakın Fonseca’lar, Lucescu’lar. Buradan çok büyük takımlara giden hocalarımız oldu. Arda’da onlardan biri olacak.

MESAiLERi 06.00’DA BAŞLIYOR

Kampa girer girmez ‘Arda Turan kuralları’ işlemeye başladı. İlk 5 gün, günde 2 olan ve adaptasyon içeren idman sayısı 6... Gün 3’e çıktı. Ve antrenmanlar sertleşmeye başladı. 2’şer saatten günde 6 saat idman. Futbolcular için yataktan kalkış sabah saat 06.00’da başlıyor.

EYÜP’TEKi iLK GÜNÜMDE ‘HEDEF AVRUPA’ DEMiŞTiM

Arda Turan heyecanlı, hem de çok heyecanlı. Futbolculuğundan bu yana tanıdığım, pek çok kupaya, şampiyonluğa, başarıya imza atan o ünlü futbolcu gitmiş, yerine okula yeni başlayan bir çocuğun heyecanı gelmiş.

- “Avrupa’da bir takım çalıştırmak... Sürpriz oldu mu?” Gülümsedi.



- “Eyüpspor’da göreve başlarken, daha ilk gün hedefimiz bu gündü. ‘Avrupa’ya gideceğiz’ demiştim arkadaşlarıma. “

UÇAKTAKi BÜYÜK TESADÜF

büyük bir tesadüf eseri Shakhtar’ın sol beki Yukhym Konoplya da var. Takımda hoca ile tanışan ilk oyuncu. Bir süre birlikte oturup sohbet ediyorlar.

- “Ne konuştunuz Arda hocam?”

- “Bana, ben de senin gibiyim hocam, dedi. Ben de sokak çocuğuyum.”

Otelde karşılaştığımda, bu kez Konoplya’ya ben sordum:

- “Ne diyorsun hoca için?

- King (kral)...

Sonra da sağ işaret parmağı ile boğazını keser gibi yaptı gülerek.

SRNA O GÜN SAHADA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞTI

Srna ile sohbet devam ederken, Arda Turan göründü ve seslendi:

- “Bugün 20 Haziran.. Hatırlıyor musun o günü?”

- “Nasıl hatırlamam. 2008 Avrupa Şampiyonası. Türkiye-Hırvatistan maçı. Son dakika golüyle beraberliği bulup elemiştiniz bizi.”

Ben de hatırladım. Semih Şentürk golü atmış, kaleci Rüştü Reçber kurtarmış, penaltılarla elemiştik Hırvatistan’ı. Ve Srna hüngür hüngür ağlamıştı sahada.

‘FATiH HOCAM ‘SEN ŞANSLISINDIR’ DEDi BEŞiKTAŞ’I ÇEKTiK!

Shakhtar Donetsk son derece kurumsal bir yapıya sahip. Teknik adamın ve futbolcuların çalışması için mükemmele yakın organizasyon içindeler. En küçük bir ihtiyaç anında karşılanıyor. Kamptaki yemekleri kulübün özel aşçısı hazırlıyor. Menü kalori hesaplanarak futbolculara sunuluyor. Arda Turan’ın telefonu Slovenya’da da susmadı. Tebrik telefonları birbirini izledi. Atletico Madrid’den, Barcelona’ya kadar futbolcu ve teknik direktörler başarı diledi. En son telefon Cedi Osman’dan geldi. Fatih Terim’in yeri ise onun için ayrı. Terim, Avrupa Ligi kuraları öncesi, “Sen şanslısın iyi kura çekersin” diyerek takılmış. Arda Turan, “Hocam öyle söyledi ama biz Beşiktaş’ı çektik” diyerek gülümsüyor.