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Hulusi Belgü ile Metin Öztürk adliyede tartıştı! Ali Çelikkıran ağladı...

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Hulusi Belgü ile Metin Öztürk adliyede tartıştı Ali Çelikkıran ağladı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:00

Geçen yılki derbi sonrası stat müdürü Çelikkıran’ın darbedildiği olaylara ilişkin yargılama süreci başladı. Mahkeme çıkışı F.Bahçe yöneticisi Hulusi Belgü, G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk’e, “Hiç mi utanmıyorsunuz, yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip gidiyorsun” diye çıkıştı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe kulüpleri arasında artan gerilim dün mahkeme koridorlarına da sıçradı. İki ezeli rakip neredeyse oynadıkları her maçın ardından birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulunurken dün Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Fenerbahçeli yönetici Hulusi Belgü, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde tartıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mayıs 2024’te RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran’ın darbedilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin yargılama süreci başlarken rakip kulüplerin iki yöneticisi arasında tansiyon yükseldi.

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ÖZTÜRK YANIT VERMEDEN GiTTi

Hulusi Belgü, Metin Öztürk’e, “Hiç mi utanmıyorsunuz, yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip ondan sonra arkanı dönüp gidiyorsun. Çeken çeksin” sözleriyle tepki gösterdi. Bu anlar Ekol TV kameraları tarafından kaydedilirken Öztürk, Belgü’ye yanıt vermeden arkasını dönerek oradan uzaklaştı.

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ÇELiKKIRAN AĞLADI

Duruşmada ifade veren Ali Çelikkıran gözyaşlarını tutamazken “Takım doktoru (Ertuğrul Karanlık) saldırdı. Bana küfreden kişi Hulusi Belgü’dür şikayetçiyim. Tekme atan kişi futbolcu Mert Hakan Yandaş’tır” dedi.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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