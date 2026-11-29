Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City'ye dair yorumlarını, Hürriyet spor yazarlarından Ufuk Kaan Karacan köşesinde aktardı.

O yazı şu şekilde oldu:

Bir futbol kulübünün sahipliği, bir şehre ancak bu kadar pozitif dokunabilir.

İngiltere'nin kuzeydoğusunda, futbol tutkusunun hayatın tam merkezine yerleştiği Hull şehrindeyiz. Maç sabahı güne başlamak için girdiğimiz bir kahvaltıcıda, mekânın sahibi olan Sivaslı bir hemşehrimizle koyu bir sohbete daldık. Gurbetteki yaşamın zorluklarını konuşurken söz dönüp dolaşıp Hull City’ye ve Acun Ilıcalı’ya geldi. Söyledikleri, sadece bir kulüp başkanının saha içi başarısını değil, bir şehrin sosyolojisinin nasıl değiştiğini özetliyordu:

“Acun Ilıcalı burada çok şey değiştirdi. Ondan önce aracımın plakasında Türk bayrağı varken yolda zorlanıyordum, bölge insanının bize bakışı biraz daha mesafeli ve negatifti. Ancak ne zaman ki Acun Ilıcalı Hull City’yi aldı, bugün trafik çevirmelerinde polisler bile Türk olduğumuzu görünce kolaylık sağlıyor. Yaşamımızı bu noktaya getirip kolaylaştırdığı için ona teşekkür ediyoruz.”

Haberin Devamı

Bir futbol kulübünün sahipliği, o şehirde yaşayan insanların günlük hayatına ancak bu kadar doğrudan ve pozitif dokunabilirdi.

PUB’LARDAN STADYUMA DALGALANAN TÜRK BAYRAĞI

Sivaslı esnafın anlattıklarının ne kadar gerçek olduğunu görmek için çok beklememize gerek kalmadı. Maç günü Hull City taraftarlarının toplandığı geleneksel bir İngiliz pub’ına adım attığımızda, Türk olduğumuzu öğrenen taraftarların yüzündeki samimi tebessüm ve gösterdikleri ekstra ilgi dikkat çekiciydi. Masamıza bir şeyler ısmarlamak isteyen İngiliz taraftarların başlarının üzerinde, mekânın duvarında Türk bayrağının asılı olması ise gurur verici bir ayrıntıydı.

Aynı atmosfer, önünde Türk bayrağının dalgalandığı MKM Stadyumu’na geçtiğimizde de devam ediyordu. Hull City’nin Brighton ile oynadığı Premier Lig mücadelesi öncesinde tribünlere baktığınızda, değişimin boyutunu çıplak gözle görüyorsunuz. Acun Ilıcalı kulübü devralmadan önce 5 bin kişiyi bile zor toplayan o tribünler, bugün on binlerce taraftarın Premier Lig coşkusunu yaşadığı dev bir şölen alanına dönüşmüş durumda.

Haberin Devamı

‘iNGiLTERE’DE BAŞKAN TANINMAZ’ EZBERiNi BOZAN ADAM

Maç öncesi basın mensuplarıyla sabah kahvesinde bir araya gelen Acun Ilıcalı, bir Premier Lig kulübünün başkanı olmanın verdiği heyecanı paylaşırken önemli bir detaya değindi. Hafta içerisinde İngiltere’nin en çok izlenen, efsane eski futbolcuların yorumculuk yaptığı spor programına canlı yayın konuğu olarak katılmıştı.

Biz Türkiye’de kendi futbol iklimimizi eleştirirken sıkça “İngiltere’de kaç kişi kulüp başkanlarının adını biliyor?” cümlesini kurarız. Oysa Acun Ilıcalı, kurduğu sıcak iletişim ve enerjisiyle İngiliz futbol kültüründeki o klasik ezberi de bozmuş görünüyor. Kulüp sahipliğini kapalı kapılar ardındaki soğuk bir yönetim modelinden çıkarıp şehrin ve ülkenin gündemine taşıyan, samimiyetiyle İngiliz medyasının bile ilgisini çeken bir profil çiziyor.

Haberin Devamı

LOCADA ALi KOÇ SÜRPRiZi VE KRiTiK ZAFER

Maç aatinde Acun Ilıcalı’nın locasına doğru yöneldiğimizde günün en dikkat çekici enstantanelerinden biriyle karşılaştık. Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Ali Koç da bu heyecanı yerinde yaşamak için locadaydı. İki yakın dost, Brighton karşısında gelişen her atakta adeta hop oturup hop kalktı. Maçın son bölümlerinde gelen zafer golleriyle birlikte locadaki coşku zirveye çıktı; Ali Koç’un da en az Acun Ilıcalı kadar sevinip havalara zıpladığı o anlar günün unutulmaz kareleri arasına girdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte kutlama adresi yine başkanın locasıydı. Galibiyet golünü atan Oliver McBurnie ve maç boyunca inanılmaz kurtarışlara imza atan kaleci, mücadeleyi değerlendirmek ve zaferi kutlamak üzere soluğu Acun Ilıcalı’nın yanında aldı.

Haberin Devamı

Sezon başında birçok otoritenin ‘kesin küme düşer’ gözüyle baktığı Hull City, bugün Premier Lig’de kendine çok daha yukarıda ve saygın bir yer edinmiş durumda. Sivaslı bir kahvaltıcının duasından İngiliz taraftarların tezahüratlarına, stadyumun önündeki Türk bayrağından locadaki o içten sevince kadar Hull’da bambaşka bir hikâye yazılıyor. Bir Türk’ün İngiltere’nin en zorlu futbol sahnesinde yarattığı bu mutluluğa ve şehre kattığı değere yerinde tanıklık etmek, bizler için de tarif edilemez bir gurur vesilesi oldu.