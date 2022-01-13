Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'dan ilk röportaj! 'Hedefimiz Premier Lig, Leicester gibi olmak...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Zincir marketlere ürün freni: Yasak geliyorZincir marketlere ürün freni: Yasak geliyor#Zincir Marketler
Ortalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası... Djokovic Avustralya Açıkta oynayabilecek mi 10 soru 10 yanıtOrtalığı karıştıran yalan beyan ve hapis iddiası...' Djokovic Avustralya Açık'ta oynayabilecek mi? 10 soru 10 yanıt#Novak Djokovic
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Algı operasyonu yapılıyor, hayatımdan örnek verdimTartışılan sözlerine açıklık getirdi: Algı operasyonu yapılıyor, hayatımdan örnek verdim#Mustafa Destici
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Çinden dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılarÇin'den dev uzay hamlesi... Gerçeğini fethedebilmek için sahtesini yaptılar! #Çin
Dünya Altın Konseyinden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...Dünya Altın Konseyi'nden flaş 2022 yorumu: Faiz artışları yaşansa da...#Altın Fiyatları
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlinBu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
Cemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hükümCemaat yurtlarına dair önyargısız yedi hüküm#Enes Kara
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecekProstat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'#Kanser
Ona sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldiOna sekiz yaşındayken aşık olmuştu: Film gibi aşk yolun sonuna geldi#Jason Momoa
Sıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendiSıla ve İlker Kaleli ilk kez el ele görüntülendi#Sıla
Tepki çeken adım: Resmen iç savaş provasıTepki çeken adım: Resmen iç savaş provası!#ABD
İngilterede ilk röportaj Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...İngiltere'de ilk röportaj! 'Devrim gibi bir projem var, daha önce yapılmadı...'#Acun Ilıcalı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı'dan ilk röportaj! 'Hedefimiz Premier Lig, Leicester gibi olmak...'

#Acun Ilıcalı#Hull City#Röportaj
Hull Cityyi satın alan Acun Ilıcalıdan ilk röportaj Hedefimiz Premier Lig, Leicester gibi olmak...

İngiltere Championship ekibi Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına ilk geniş röportajını verdi. Ilıcalı, kulüp hedeflerinden özel hayatına ve kariyer yükselişine kadar her konuda açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Hull City'yi 30 milyon pound karşılığında satın alan Acun Ilıcalı, İngiltere'deki ilk geniş röportajını DailyMail'den David Coverdale'e verdi.

Uluslararası turnuvalarda İngiltere'yi desteklediğini söyleyerek söze başlayan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"1990 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin başarısını çok iyi hatırlıyorum. Gascoigne ve Lineker'li kadro... O dönemki marşı bile ezbere biliyorum."

"İngiliz futboluna her zaman ayrı bir sevgim oldu. Bir takım sahibi olmak benim hayalimdi. Maddi imkanım oluşunca İngiltere'den takım almaya karar verdim. İngiliz futbolunun damarlarımdaki kana karışmasını istiyordum."

"HULL'DA DA, İSTANBUL'DAKİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ GİBİ BİR KÖPRÜ VAR"

"Uzun bir süre kulüp baktım. Hangisi bana daha uygun olur, satın alma imkanım olabilir mi diyerek... 5 kulübü araştırdım. Hull City'yi Premier Lig zamanlarından biliyordum. Gidip şehri ve kulübü görmek istedim. İlk olarak Haziran 2021'de gittim. İndiğim ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissettim. Stadyumu ve insanları çok sevdim. Şehre karşı da büyük bir sevgi oluştu içimde. Hull'da da İstanbul'daki Boğaz Köprüsü gibi Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir başka işareti bence. Şehri ve kulübü gezdikten sonra yanımdaki kardeşime döndüm ve dedim ki; "İşte bu benim şehrim ve benim takımım."

Haberin Devamı

"KARİYERİM BOYUNCA HİÇ BAŞARISIZ OLMADIM"

Kariyerim boyunca hiç başarısız olmadım. Her yıl bir öncekinden daha iyi geçti. Hollywood'un en ünlü yıldızlarını Türkiye'deki programımda konuk ettim. Hull'daki güzel insanları mutlu etmek yeni hedefim.

"BİR SONRAKİ LEICESTER CITY OLMAYA ADAYIZ"

Başarının bir yılda geleceğini söyleyemem ama gelecek sezondan itibaren yüksek bir konsantrasyonla Premier Lig'e yükseleceğimizi düşünüyorum. İlk hedefimiz bu. Premier Lig'e çıkarsak düşmeye aday takımlardan olmayacağız. Amacımız ilk 6'ya oynamak olacak. Hull City'nin Leicester City'den eksik bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Leicester'ın geçtiğimiz yıllardaki performansını takdir ediyorum. Bir sonraki Leicester City olmaya adayız. Hull City olarak kupalar kazanma potansiyeline sahibiz.

Haberin Devamı

Hull Cityyi satın alan Acun Ilıcalıdan ilk röportaj Hedefimiz Premier Lig, Leicester gibi olmak...

"DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR PROJEM VAR..."

Buraya para kazanmak için gelmedim. Planlarımda 'Ne kadar kazanırım' diye bir şey yok. Premier Lig'e çıkmak için en pahalı değil ama en doğru transferleri yapacağız. Taraftarlar da Premier Lig'e geri dönmek istiyorsa hep birlikte çalışacağız. Taraftarlar kulübün önemli bir parçası. Taraftarları da oyuna dahil edecek, futbol tarihinde örneği görülmemiş bir devrimin hayalini kuruyorum. Bu planı şimdilik saklı tutmak isterim.

"HULL CITY TARAFTARLARI İLE TÜRKİYE ARASINDA BAĞ KURACAĞIZ"

Hull City taraftarlarının güzel ülkemde, Türkiye'de tatil yapabilecekleri planlar yapıyoruz. Türkiye'deki insanlar futbol hastası, İngiltere futbolunu da çok seviyorlar. Benim satın almam sonrasında Hull City'ye de büyük bir ilgi oluşmuş durumda. Bunlar daha başlangıç. İleride torunlarımıza Hull City ile Türkler arasındaki bu bağı gururla anlatacağız.

Haberin Devamı

"HAYATIMDAN 2-3 SEZONLUK DİZİ ÇIKAR"

Milyonda bir yaşanacak türden bir hayatım oldu. 20 yaşında evlendim, 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında annemi ve babamı trafik kazasında kaybettim, o arabada kızım da vardı ama 15 kırıkla kurtuldu. 23 yaşında motosiklet kazası geçirdim, yanımdaki arkadaşım hayatını kaybetti. 24 yaşında iflas ettim ve işsiz kaldım. Tüm bunlara rağmen hayata karşı asla olumsuz olmadım.

Daha sonra bir gün bir TV kanalının önünden geçerken spor müdürü beni çağırdı ve muhabir olmak isteyip istemediğimi sordu. İçimden; "Para vererek gittiğim stadyumlara bedava gireceğim" diye düşündüm ve kabul ettim.

Hayatımdan reyting rekorları kırabilecek 2-3 sezonluk dizi çıkar. Üç evlilik yaşadım, 4 kızım var. ÖZel hayatımın ilgi çekici olmasından ötürü 10 yıldır Türkiye'de hakkında en çok haber yapılan kişilerden biriyim. Aynı zamanda yapılan bazı anketlere göre Türkiye'de en güvenilir 5 kişiden de biriyim. Türk insanları beni çok seviyor. Sokakta, tribünde, trafikte... Nerede görseler fotoğraf çektiriyorlar. Günde ortalama 200 fotoğraf çektiriyorumdur.

Haberin Devamı

"İNGİLİZ FUTBOLUNDA TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Hull'daki ilgi beni çok etkiledi. Bir ilgi bekliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bu beni 10 kat daha motive etti. Hayalim bir kulüp sahibi olmaktı, şimdi ise bu kulüple başarılı olmayı hayal ediyorum. İngiliz futbolunda tarih yazmaya odaklanmış durumdayım.

Hull Cityyi satın alan Acun Ilıcalıdan ilk röportaj Hedefimiz Premier Lig, Leicester gibi olmak...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Acun Ilıcalı#Hull City#Röportaj

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler