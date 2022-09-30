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Hull City'de Şota Arveladze'nin ayrılığının ardından yeni adaylar belirlendi! Türkiye'den 2 isim var

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#Hull City#İngiltere#Acun Ilıcalı
Hull Cityde Şota Arveladzenin ayrılığının ardından yeni adaylar belirlendi Türkiyeden 2 isim var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 19:03

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de Şota Arveladze ile yollar resmen ayrıldı. Gürcü teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Hull City'de yeni hoca arayışları başlarken listede tanıdık isimler yer aldı. 

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Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yolların ayrıldığını duyurdu.

GEÇİCİSİ TEKNİK DİREKTÖR ANDY

Championship oynanacak Luton Town karşılaşmasına saatler kala Şota Arveladze'nin görevine son verilirken Andy Dawson'ın geçici teknik direktör olacağı açıklandı. 

Yaptığı transferlerle dikkat çeken İngiliz ekibi, yeni sezona iyi bir girişi yaparken son haftalarda art arda alınan başarısız sonuçlarından ardından ayrılık geldi. 

SON 4 MAÇTA PUAN ALAMADI

Championship'te son 4 haftada puan alamayan Şota Arveladze'nin ekibi, bu maçlarda toplamda kalesinde 11 gol görürken rakip fileleri yalnızca bir kez havalandırabildi. 

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Hull Cityde Şota Arveladzenin ayrılığının ardından yeni adaylar belirlendi Türkiyeden 2 isim var

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ACUN ILICALI'DAN YENİ HOCA AÇIKLAMASI

Şota Arveladze'nin ayrılığı hakkında açıklama yapan kulübün sahibi Acun Ilıcalı, yapılan son görüşmelerin ardından fikir ayrılıklarının ortaya çıktığını belirtirken "Milli arada Şota ile takımın durumu ve geleceği ile ilgili bazı görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığı ortaya çıktı ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Şota'ya ve Peter'a teşekkür ediyorum ve gelecek için başarılar diliyorum. Şimdi geçici teknik direktör Andy'yi destekleyeceğiz ve yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız." sözleriyle yeni teknik direktör arayışlarının başladığını söyledi. 

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Hull City'ye yakınlığıyla bilinen Hull'un yerel gazetesi Hull Daily Mail, Şota kararına geniş yer ayırırken yeni teknik adam konusunda dikkat çeken isimlere yer verdi.

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Gürcü çalıştırıcının ayrılığının ardından muhtemel adaylarını belirleyen Hull Daily Mail, 6 teknik direktör için bir anket başlattı.

TÜRKİYE'DEN 2 İSİM

Listede Sean Dyche başta olmak üzere Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi yer alırken Türkiye'den 2 isme yer verildi.

Hull Daily Mail, 6 kişilik muhtemel teknik direktör anketinde Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimlerine de yer verdi.

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#Hull City#İngiltere#Acun Ilıcalı

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