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Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Hull City#Acun Ilıcalı#Tim Walter
Hull Citynin yeni teknik direktörü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 16:40

Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine Alman teknik adam Tim Walter'ı getirdi.

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İngiltere Championship'te play-off potasına giremedikten sonra Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın kulübü, 48 yaşındaki Alman teknik adam Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Tim Walter ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı; "Tim ilk seçeneğimizdi. Listemizde değerli isimler vardı. Hızlı ilerleyen süreç sonunda en iyi seçimin Tim olduğuna karar verdik. Tim'in felsefesine güveniyorum. Kulübü ileriye götürmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Hull Citynin yeni teknik direktörü belli oldu

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#Hull City#Acun Ilıcalı#Tim Walter

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