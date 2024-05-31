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İngiltere Championship'te play-off potasına giremedikten sonra Liam Rosenior ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın kulübü, 48 yaşındaki Alman teknik adam Tim Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Tim Walter ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı; "Tim ilk seçeneğimizdi. Listemizde değerli isimler vardı. Hızlı ilerleyen süreç sonunda en iyi seçimin Tim olduğuna karar verdik. Tim'in felsefesine güveniyorum. Kulübü ileriye götürmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.