Hull City'nin 'Türk Bayrağı getirmeyin' paylaşımına tepki gelmişti, Acun Ilıcalı gece yarısı 03.52'de açıklama yaptı! 'Çarpıtanların niyeti bellidir'

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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, bugün TSİ 18.00'de Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, karşılaşma öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Kulüpten yapılan paylaşımda taraftarların Leeds maçında Türk Bayrağı ve forması getirmemesi istenmişti.

"TÜRK BAYRAĞI VEYA FORMASI GETİRMEYİN"

Hull City'nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"Kulübümüz, 5 Nisan 2000'de kulüplerini desteklerken trajik bir şekilde hayatlarını kaybeden Chriropher Loftus ve Kevin Speight'in anısına Leeds United'ın yanında yer alacaktır. Taraftarımızdan, 25 yıl önce İstanbul'da yaşanan trajik olaylara saygıdan dolayı stadyuma Türk bayrağı ve formaları getirmemelerini rica ediyoruz."

TEPKİ GELDİ

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İngiliz ekibinden yapılan bu paylaşım sonrası Türk futbolseverlerden tepki geldi ve Hull City'nin sosyal medya hesapları yorum yağmuruna tutuldu.

ACUN ILICALI'DAN GECE YARISI AÇIKLAMA

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, gece yarısı 03.52'de yaptığı açıklamayla yapılan paylaşımın çarpıtıldığını ifade etti.

Ilıcalı'nın X hesabındaki gönderisinde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Hull City maçlarında taraftarlarımız bize jest olarak ilk günden beri stadyuma bayrağımızla gelmektedir ve bu da bizi gururlandırmaktadır.

Ancak 2000 yılında yaşanan ve iki Leeds taraftarının hayatını kaybettiği vahim olaydan bu yana diğer takımlardaki bazı holiganlar, bayrağımızı bu olaya gönderme yaparak Leeds United taraftarlarını tahrik etmek amacıyla kullanmaktadır. Bugün yapılan açıklama, bayrağımızın ülkemiz aleyhine provokasyon unsuru olarak kullanımını engellemeye yöneliktir.

Geçen sene de kulübün sosyal medya hesabından aynı tavsiyede bulunulmasına rağmen aynı duyuruyu bugün çarpıtanların niyetleri bellidir."