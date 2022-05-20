Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan transfer ve Allahyar açıklaması!

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Championhsip takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri;

Allahyar, bizim mücevherimiz. Çok yetenekli bir futbolcu ve gelişiyor. Daha önce de söylediğim gibi Allahyar, yeni Muhammed Salah olabilir. Şu an için söylemiyorum, gelecekte olabilir. Büyük bir tutkusu ve yeteneği var.

ALLAHYAR ŞU AN ÇOK MUTLU

Sahaya baktığınız zaman, herkesten daha hızlı bir futbolcu görüyorsunuz. PlayStation'da, hızlı bir oyuncuyu en iyi olduğunu düşündüğünüz pozisyona koyarsınız, Allahyar, benim için o futbolcu. Tabii ki daha gelişmesi gerekiyor ama taraftarımıza baktığımızda onun için tezahürat yapıyorlar ve onu motive ediyorlar. Allahyar, şu an takımda çok mutlu

ONDAN MEMNUNUZ

Onu, buraya transfer eden benim. Benim kişisel transferim ve performansından dolayı çok mutluyum. Türk medyasında onun satın almayacağımıza dair haberler okudum ama biz ondan çok memnunuz, hocamız da memnun

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NEREDEYSE BİTTİ

Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşma aşamasında olduklarını belirten Acun Ilıcalı, "Neredeyse bitti" ifadesini kullanırken ayrıca 4 futbolcuyla görüştüklerini duyurdu.

ILICALI SEZON BAŞI SATIN ALMIŞTI

Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City'nin daha önceki sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dı. Allam, Hull City'i 2010 yılında satın almıştı. Allam, 2013 yılında Hull City Premier Lig'e yükseldiğinde kulübün adını "Hull City Tigers" yapmak istemiş ancak bu talebi reddedilmişti. Kulübün adını değiştirme talebi kabul edilmeyen Allam, Hull City'i satışa çıkarmıştı. Ilıcalı'nın Hull City'i Assem Allam'dan 35.46 milyon euro karşılığında aldığı belirtiliyor.