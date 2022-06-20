Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan sonrası Nuri Şahin'in kalbini alıyor

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Yeni sezonda iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Acun Ilıcalı, sarı lacivertli yönetimle iletişime geçerek Ozan Tufan'ı resmen istemişti. Gelecek sezon takımı Premier Lig’e çıkarma yolunda transfer hamleleri yapacağını açıklayan Acun Ilıcalı, ilk takviyeyi Fenerbahçe'den yapmak üzere.

Orta sahadaki çift yönlü oyuncu eksikliğini yaşayan Hull City ekibi, çözümü Ozan Tufan'da buldu. Teknik direktör Shota Arveladze'nin raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Hull City, Ozan Tufan'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştı.

ACUN ILICALI OZAN TUFAN TRANSFERİNİ DOĞRULADI

Dün akşamki Fenerbahçe Anadolu Efes maçını saha kenarındaki koltuklardan takip eden Acun Ilıcalı, devre arasında muhabirimiz Süleyman Arat'ın Ozan Tufan sorusunu yanıtladı.

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Süleyman Arat, Acun Ilıcalı'nın yanına giderek etrafındaki kalabalık arasında ancak "Ozan Tufan Hull City'de mi, konu halloldu mu?" sorusunu yöneltebildiğini, Ilıcalı'nın ise 'Eveti doğru' yanıtını verdiğini aktardı.

FENERBAHÇE'NİN KASASINA NE KADAR GİRECEK?

Fenerbahçe'nin bu transferden bonservis geliri de elde etmesi beklenirken, bu rakamın 3-4 milyon euro arası bir tutar olacağı iddia ediliyor. Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi halinde Sarı-lacivertlilerin kasasına girecek rakama bir de bonus ücreti eklenecek.

Ozan Tufan'n güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro. Ozan, Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da gösterdiği başarılı performansla geçtiğimiz dönem fiyatını 11 milyon euroya kadar çıkarmıştı.

NURİ ŞAHİN'İN GÖZDESİ DE HULL CİTY'YE...

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren SonderjyskE'nin ABD'li golcüsü Haji Wright'ı gündemine aldı.

Hull Daily Mail'in haberine göre; Hull City, menajer Shota Arveladze'nin raporu üzerine Haji Wright için temaslara başladı.

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Antalyaspor'da gösterdiği form grafiğiyle ABD Milli Takımı'na kadar yükselen Haji Wright için Hull City'nin umutlu olduğu ve transferi önümüzdeki günlerde bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Haji için çok sayıda somut teklif aldık. Çok büyük hareketlilik var ve kısa sürede satılmasını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

24 yaşındaki Haji Wright, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 31 resmi maçta 14 gol atıp 2 asist yapmıştı.

GALATASARAY'DAN TRANSFER

Öte yandan beş yıldır Galatasaray altyapısında antrenörlük yapan Erkan Ferin, sarı kırmızılı ekipten ayrılarak Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in ekibine katıldı.

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2017 yılından beri Galatasaray altyapısında antrenörlük yapan, U17 ve U19 takımlarında görev alan antrenör Erkan Ferin, Sarı Kırmızılı ekipten ayrıldı.

34 yaşındaki futbol adamı, 5 yıllık Galatasaray serüveni sonrası önümüzdeki sezondan itibaren Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in teknik ekibinde yer alacak.