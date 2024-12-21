Hull City'nin galibiyet hasretini Joao Pedro bitirdi

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İngiltere 2. Ligi Championship'in 22. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City konuk ettiği Swansea City'yi 2-1 yendi.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Joao Pedro, 80. dakikada ise Mason Burstow kaydetti.

Konuk takımın tek sayısı ise 42. dakikada Harry Darling'den geldi.

13 HAFTA SONRA İLK GALİBİYET

Acun Ilıcalı'nın kulübü ve Ruben Selles'in öğrencileri bu sonuçla ligde 13 maç sonra galip gelmeyi başardı. Galibiyet hasretini sonlandıran Hull City bu 3 puanla adeta nefes alırken Swansea ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

ÖMÜR SÜRE ALAMADI

Hull City'de milli oyuncu Abdülkadir Ömür maçı yedek kulübesinde tamamladı. Yıldız isim bu maçta süre alamadı.

HULL CITY 21. SIRADA

Bu sonucun ardından Hull City puanını 19'a çıkardı ve 21 sırada kendine yer buldu. Swansea City ise 27 puanla 11. sırada bulunuyor.

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Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Preston deplasmanına gidecek. Swansea City ise QPR ile karşılaşacak.