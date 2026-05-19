Hull City'nin finaldeki rakibi değişti! Southampton'da 'casusluk' depremi

Haberin Devamı

Championship'te final oynamaya hak kazanan Hull City'nin rakibi değişti.

Play-off yarı finalinde Middlesbroug'u 2-1 yenen Southampton adını finale yazdırmıştı. Ancak Middlesbrough, Southampton'ı kendilerini gizlice gözetlemekle ve casuslukla suçlamıştı.

Federasyon tarafından başlatılan incelemeler sonucunda Middlesbrough'nun itirazı haklı bulundu ve Southampton suçlu görülerek turnuvadan menedildi. Öte yandan Southampton'ın yeni sezona -4 puanda başlayacağı belirtildi.

Bu kararın ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni rakibi Middlesbrough oldu.

FİNAL 23 MAYIS'TA WEMBLEY'DE

Championship play-off finali cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.