Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı: 'Arda Güler'in gol atması mutluluk verici'

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe karşısında 85 dakika dayanabilmenin önemli bir gurur olduğunu ifade etti.



"Tam bir dostluk maçıydı"

Fenerbahçe’nin galibiyetle neticelendirdiği maçın ardında açıklamalarda bulunan Hull City takımının sahibi Acun Ilıcalı, "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Tam bir dostluk maçıydı, tribünlerde de çok güzel görüntüler vardı. Hull City'den de gelen taraftarlar vardı. Onlara da teşekkür ediyoruz buraya kadar geldikleri için. En büyük teşekkürü ise Sakarya seyircisine ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir sevgi vardı. Burada sağ olsunlar bizi bağırlarına bastılar. İyi ki bu maçı burada yapmışız. Ali başkan da aynı şeyi söyledi, 'Acun iyi ki burada böyle bir maç olmuş. Çok güzel bir ambiyans vardı' dedi. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.



"Arda Güler bizim geleceğimiz, Türk futbolunun geleceği"

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Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler hakkında da konuşan Ilıcalı "Arda Güler bizim geleceğimiz, Türk futbolunun geleceği. Onun attığı her gol bizi mutlu eder. Bugün de çok mutlu oldum gol attığı için. Zaten maç bizim için manevi olarak çok önemliydi. Rahmetli arkadaşım Alper Kazan adınaydı maç. Benim için manevi değeri büyük olan maçta Arda'nın gol atmış olması benim için güzel bir mutluluk oldu" diye konuştu.



"Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur"

Takımı hakkında da konuşan Ilıcalı, "Fenerbahçe ile oynuyoruz, sonuç itibariyle baktığınız zaman sezonu iki hafta önce açtık. 5 transferimiz de şu anda oynamadı. O açıdan baktığımızda iyi mücadele ettik. Göze çarpan futbolcularımız da vardı ama bugün Fenerbahçe tabii ki çok büyük bir takım. Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur. Çok güzel transferler de yaptık inşallah onlarla biz de İngiltere Championship'te bir yerlere gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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