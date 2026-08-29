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Hull City'den Premier Lig'e muazzam başlangıç: 2'de 2 yaptılar!

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Hull City#Acun Ilıcalı
Hull Cityden Premier Lige muazzam başlangıç: 2de 2 yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 19:06

Hull City, deplasmanda Coventry City'i 1-0 mağlup etti ve Premier Lig'e 2'de 2 yaparak başladı.

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Coventry City ile Hull City, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmayı Hull City, maçın son bölümünde bulduğu tek golle kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü; 82. dakikada Liam Millar kaydetti. 

Ligin ilk haftasında Manchester United'ı evinde 2-0 mağlup eden Hull City, yeni sezona 2'de 2'yle başlamış oldu. Coventry City ise bu haftayı da puansız kapattı. 

Premier Lig'in gelecek haftasında Hull City, evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Coventry ise Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. 

 

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#Premier Lig#Hull City#Acun Ilıcalı

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