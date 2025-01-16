Hull City'den Nordin Amrabat hamlesi: Anlaşma sağlandı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Championship ekibinin, Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçtiği belirtildi.

Hull Daily Mail'in haberine göre; Hull City, AEK Atina'dan ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Nordin Amrabat ile prensip anlaşmasına vardı.

KADROYA ALINABİLİR

Faslı futbolcunun, Hull City'nin cumartesi günü Millwall'a konuk olacağı maçın kadrosunda yer alabileceği kaydedildi.

Nordin Amrabat, bu sezon AEK Atina'da 9 maça çıktı. 37 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Sofyan Amrabat'ın abisi olan Nordin Amrabat, son olarak AEK forması giydiği kariyerinde daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray kadrolarında da mücadele etmişti.

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KARDEŞİNİN TRANSFERİNDE DEVREDEYDİ

Acun Ilıcalı, Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'ye transferinde yoğun mesai harcamıştı.

Sofyan Amrabat bu süreci şu ifadelerle açıklamıştı:

Transfer süreci uzun bir süreçti. Hemen hemen 2 ay boyunca görüştük. Acun Bey'le iletişim halindeydik. Kendisi gerçekten harika birisi. Yaptığımız ilk görüşmede olumlu, güzel şeyler hissetmiştim. Bunu sanırım daha önce de belirtmiştim, çok büyük bir aileye dahil olacağım düşüncesi oluşmuştu bende. Beni Fenerbahçe ailesine istediğini söylemişti. Bir oyuncu için bu çok önemli.