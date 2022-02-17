Hull City'de Şota Arveladze'den şaşırtan Allahyar Sayyadmanesh kararı! Acun Ilıcalı 'Yeni Salah olabilir' demişti ama...

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Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Hull City'ye kiraladığı İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh, yeni takımında beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı.

Sezona Zorya Luhansk formasıyla başlayan Allahyar, Ukrayna ekibinden alrılarak devre arasında Fenerbahçe'ye dönmüştü. 20 yaşındaki İranlı forvet, ara transfer döneminde Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'ye kiralık olarak gitmişti.

SEZON SONU 4,5 MİLYON EURO BONSERVİS

Hull City ve Fenerbahçe, Allahyar transferini 'sezon sonuna kadar kiralık' olarak açıkladı ancak basında çıkan haberlerde bazı prosedürler gereği bonservisini alamayan Hull City'nin sezon sonunda 4,5 milyon Euro ödeyerek Allahyar'ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Sezon sonu devreye girecek sözleşmede sonraki satıştan %50 payın da Fenerbahçe'ye ödeneceği ifade ediliyor.

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İLK İKİ MAÇINDA TOPLAM 31 DAKİKA OYNADI

Hull City'ye büyük umutlarla transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, 1-0 yenildikleri Preston maçındın son 6 dakikasında, 3-1 kaybettikleri Derby maçının ise son 25 dakikasında teknik direktör Şota Arveladze'den süre buldu. İranlı forvet toplam 31 dakika sahada kaldığı bu iki maçta skor katkısı yapamadı.

ŞOTA İKİ MAÇTIR KADROYA ALMIYOR

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, son iki maçtır Allahyar'ı maç kadrosuna almıyor. Hull City bu iki maçta Fulham'a 1-0 mağlup olup Sheffield United ile 0-0 berabere kaldı.

ACUN ILICALI: ALLAHYAR YENİ SALAH OLABİLİR

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, transferler sonrası düzenlediği basın toplantısında Allahyar Sayyadmanesh transferine değinmiş ve İranlı forvet için 'Yeni Salah olabilir' ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı söz konusu basın toplantısında transferle ilgili aldığı soruya "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor. Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir" cevabını vermişti.

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ZORYA'DA FIRTINA GİBİ ESMİŞTİ

Allahyar Sayyadmanesh, sezon başında kiralık gittiği Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'ta etkili bir performans sergilemişti. Takımıyla 16 lig maçına çıkan Allahyar, 7 gol atıp 4 asist yaparken, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta da 2 gol attı.