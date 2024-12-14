Hull City'de kötü gidişat sürüyor! Joao Pedro'nun golü yetmedi, ligin dibindeler...

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İngiltere Championshi'te mücadele eden Hull City'de kötü gidişat devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, ligin dibine demir atmış durumda.

Geçen hafta teknik direktörlük görevine Ruben Selles'i getiren Hull City, ilk maçtaki beraberlik sonrası bugün Coventry karşısında öne geçmesine rağmen yenilgiden kurtulamadı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Joao Pedro'nun golüyle öne geçen Hull City, ikinci yarıda gelen gollere engel olamadı ve maç 2-1 Coventry galibiyetiyle sona erdi.

2 MAÇ FAZLASIYLA SON SIRADA

Ligde 13 maçtır kazanamayan ve 16 puanda kalan Hull City, iki maç fazlasıyla 24 takımlı ligde son sırada bulunuyor.