Hull City yine yenildi! Son 7 maçta 6. mağlubiyet...

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İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, deplasmanda Huddersfield ile karşılaştı. 5 maçlık mağlubiyet serisi sonrası geçen hafta maçını kazanan Hull City, 8 puanlı Huddersfield'a 2-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 29. dakikada Lewie Coyle kendi kalesine ve 51. dakikada Michal Helik kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan ve Pelkas ilk 11'de maça başladı ve 56. dakikada kenara geldi. Doğukan Sinik 46'da oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından son 7 maçta 6. yenilgisini alan Hull City 14 puanda kaldı. Huddersfield ise 11 puana yükseldi.