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Hull City yine yenildi! Son 7 maçta 6. mağlubiyet...

Güncelleme Tarihi:

#Hull City#Huddersfield#Acun Ilıcalı
Hull City yine yenildi Son 7 maçta 6. mağlubiyet...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 15:57

İngiltere Championship 13. hafta maçında Hull City, deplasmanda Huddersfield'a 2-0 mağlup oldu. Acun Ilıcalı'nın kulübü son 7 maçta 6. yenilgisini aldı.

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İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, deplasmanda Huddersfield ile karşılaştı. 5 maçlık mağlubiyet serisi sonrası geçen hafta maçını kazanan Hull City, 8 puanlı Huddersfield'a 2-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 29. dakikada Lewie Coyle kendi kalesine ve 51. dakikada Michal Helik kaydetti.

Hull City'de Ozan Tufan ve Pelkas ilk 11'de maça başladı ve 56. dakikada kenara geldi. Doğukan Sinik 46'da oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından son 7 maçta 6. yenilgisini alan Hull City 14 puanda kaldı. Huddersfield ise 11 puana yükseldi.

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#Hull City#Huddersfield#Acun Ilıcalı

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